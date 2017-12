330 43

Telefónica asegura que la piratería es una "lacra" para españa que "empieza a ser insostenible"

19/12/2017 - 12:20

MADRID, 19 (SERVIMEDIA)

El secretario general de TELEFONICA (TEF.MC )España, Pedro Carvajal, aseguró este martes que la piratería "es una lacra", que empieza a ser "insostenible" para el país, por lo que demandó que se desplieguen todos los medios para erradicarla.

Así lo indicó hoy durante su intervención en la jornada sobre 'El acceso del consumidor a contenidos digitales legales', organizada por la propia compañía y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Carvajal comentó que tenemos una oportunidad única todas las administraciones y consumidores de revertir esta situación e impulsar "un país más competitivo y más rico".

Durante su discurso, el secretario general de la operadora en España apuntó que la sociedad se está digitalizando y la digitalización tiene un impacto ya positivo en el crecimiento, "emergiendo como un motor de democratización y progreso".

Carvajal comentó que el mundo de los contenidos y la televisión está experimentando una profunda transformación, donde el usuario está tomando control de su televisión diciendo cómo quiere y cuándo quiere ver los contenidos preferidos, lo que también "implica un cambio de negocio muy importante".

Así, el visionado de la televisión tradicional, como la conocemos nosotros, está descendiendo y están cayendo también los hábitos de consumo, aumentando el diferido, donde se consume más televisión y vídeo, especialmente entre los jóvenes.

Por ello, la televisión ya no es el único modo de acceso a los contenidos, sino que existen varios dispositivos de manera simultánea. Así, informó de que el 65% de lo que consumen los jóvenes lo hacen en dispoditivos móviles y la penetración de la televisión de pago está cercana al 35%.

En este contexto tan cambiante, Carvajal señaló que el objetivo de Telefónica es "universalizar y democratizar" la televisión, "llevándola a todos los rincones donde tenemos desplegada nuestra red, y para eso, estamos desarrollando un esfuerzo importante en infraestructuras con el despliegue de la fibra óptica".

En este contexto, reiteró que están apostando por los mejores contenidos y la mejor oferta de cine, series y deporte, pero además, "lo estamos haciendo fomentando la producción local", donde están invirtiendo más de 100 millones de euros en contenidos propios, "lo que supone una potenciación de la industria nacional y de la televisión muy importante, facilitando la experiencia del usuario con nuevas y mejores funcionalidades".

PIRATERÍA

Carvajal añadió que Telefónica y otros operadres están poniendo a disposición de los consumidores una oferta de contenidos "sin precedentes". "Ahí es donde nos chocamos con el problema de la piratería, que es una lacra para el país. Aunque la piratería digital ha bajado ligeramente, las cifras siguen siendo alarmantes", lamentó.

En este sentido, remarcó que el Estado deja de ingresar 600 millones de euros y las cifras de empleo que no se crean rondan los 22.000 empleos directos y los 110.000 indirectos.

Además, "alcanza todas las modalidades y, lo más dramático, es que la sociedad no es consciente de ello y tiene una cierta aceptación social. Todos sabemos lo que es robar, pero en el tema de los derechos de autor hay una cierta permisividad".

El secretario general de Telefónica España aseguró que "una gran cantidad de los que acceden a contenidos ilegales justifican su actividad argumentando que los contenidos son muy caros, que ya se paga la conexión a Internet, que no pagan por un contenido porque luego no les gusta o que no se hace daño a nadie".

RIESGOS

Carvajal reconoció que esta situación conlleva riesgo, ya que "si la gente se registra en plataformas ilegales, nadie sabe lo que se hace con sus datos personales porque están fuera de toda regulación".

Además, entrar en plataformas ilegales "supone abrir las puertas a virus", por lo que la piratería "fomenta esa inseguridad y además es un negocio, porque el 67% de las webs a través de las que se transmiten contenidos se financian con publicidad ilegal", recalcó.

En esta línea, Carvajal demandó que" hay que trabajar, pero no vamos rápido, es una lucha ardua". "Hay que dotar de una mayor agilidad y más medios a los ministerios, para que sean más eficaces, e impulsar una fiscalidad especializada", demandó.

Por último, pidió que se hagan más campañas para concienciar a la gente, "sobre todo para concienciar a los jóvenes de lo que supone la piratería, cooperando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

19-DIC-17

