Junqueras defiende que el Govern actuó con "total responsabilidad" tras la salida de empresas

19/12/2017 - 11:41

El exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha defendido que el Ejecutivo catalán actuó "con total responsabilidad" cuando las empresas empezaron a trasladar sus sedes sociales, y ha criticado la actuación del Gobierno central, especialmente del ministro de Economía, Luis de Guindos.

En una entrevista publicada este martes en 'Expansión', recogida por Europa Press, ha reprochado que De Guindos hizo unas declaraciones "absolutamente irresponsables e incendiarias hablando de depósitos en los bancos catalanes" y ha argumentado que la obligación del Govern era intentar apagar el fuego que el Gobierno había causado.

"No me arrepiento de nada", añade Junqueras al preguntársele sobre las críticas que recibió pro no comparecer públicamente cuando empezaron los cambios de sedes.

El cabeza de lista por ERC en las elecciones de este jueves ha defendido su gestión tras el 1-O, y ha criticado la "violencia, un discurso tremendamente irresponsable y catastrofista, presiones de todo tipo y un decreto para facilitar el cambio de sede" por parte del Estado.

Ha afirmado que "las presiones pueden continuar" tras las elecciones en caso de que gane una mayoría independentista, pero ha sostenido que si gana ERC volverá a demostrar que es quien trabaja por el futuro de Cataluña, haciendo crecer la economía y las exportaciones, saneando las cuentas y, al mismo tiempo, invirtiendo en políticas sociales, y ha manifestado que aspira a que su partido siga al frente de la Conselleria de Economía.

Al ser preguntado por los motivos para que un independentista vote ERC y no JxCat, Junqueras ha defendido que ERC "ha demostrado "que es el socio más fiel del pueblo de Cataluña, que siempre da la cara y siempre cumple sus mandatos democráticos".

Sobre un eventual pacto con CatECP, ha afirmado que se debería preguntar a los 'comunes' "si quieren sumarse al cambio o no", a la vez que ha subrayado que ERC siempre trabaja para sumar y ensanchar consensos.

