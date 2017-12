330 43

El 30% de los españoles compraría un inmueble porque lo considera "una inversión segura", según Rastreator

18/12/2017 - 14:25

El 30% de los españoles ha comprado o compraría una vivienda porque lo ven una "una promoción sin riesgos donde colocar los ahorros", según se desprende del 'IV Estudio de Comparación Online hacia el Ahorro Inteligente' realizado por Rastreator.

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Además, entre las motivaciones para comprar una casa, la mayoría de los españoles tiene en cuenta tanto el aumento del precio de los alquileres o como los mínimos históricos del Euríbor.

Concretamente, el 28,2% de los españoles compraría una casa porque paga lo mismo o más de alquiler que de hipoteca y el 4,4% lo haría porque los tipos de interés son bajos actualmente.

Según el estudio, aunque España sigue siendo "un país muy arraigado a la compra de viviendas", hay una parte importante de la población que no considera esta opción porque "no se lo puede permitir económicamente" (22,4%). Además, un 8,5% no quiere comprar una vivienda porque no quiere endeudarse y un 6,8% porque no quiere atarse a ningún lugar concreto.

Las mujeres son las que piensan en mayor lugar que la compra de la vivienda es una inversión segura, aunque también son las que menos pueden permitírselo económicamente, ya que un 23,1% de las encuestadas ha afirmado que no ha adquirido ni aspira a comprar una casa por motivos económicos.

Los hombres, por su parte, son los que más aprovechan la subida de los precios del alquiler, según el estudio, pero también son los que menos quieren atarse a un lugar concreto mediante la adquisición de una casa.

Teniendo en cuenta la edad, los que tienen entre 55 y 65 años son los que más ven la compra de una vivienda como una vía de inversión segura, mientras que los de entre 35 y 44 años son los que más aprovecharían la subida de los precios del alquiler.

Por su parte, los más jóvenes (entre 18 y 24) son los que menos pueden permitirse comprar una casa, aunque también son los que menos ataduras quieren tener.

El consejero delegado de Rastreator, Fernando Summers, ha afirmado que a la hora de adquirir una casa, es "muy importante" comprender bien el mercado, estar informado de las particularidades del mismo y conocer las diferentes formas de financiación y condiciones de las hipotecas para detectar la que resulte más óptima en cada caso.

