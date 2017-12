330 43

Ugt denuncia que más del 60% de los trabajadores extranjeros cobra menos de 1.000 euros

18/12/2017 - 13:13

UGT presentó este lunes, con motivo del Día Internacional del Migrante, su 'Informe sobre la pobreza laboral de la población extranjera en España', que revela que el 65,1% de los trabajadores extranjeros perciben un salario neto al mes inferior a 1.000 euros.

El informe incide en que, partiendo de "la conclusión general de que los salarios en España son muy bajos para el conjunto de la población, el análisis por nacionalidad indica que lo son aún más" en el caso de asalariados de nacionalidad extranjera o doble nacionalidad.

Otro de los aspectos destacados en el documento es que "habitualmente se han atribuido las diferencias de salario por nacionalidad a que la población extranjera ocupa puestos de trabajo no cualificados". Sin embargo, UGT recalca que entre los años 2006 y 2016 el porcentaje de trabajadores extranjeros no cualificados ha disminuido, por lo que este dato "podría indicar la existencia de diferencias salariales no justificadas".

Según UGT, "los bajos salarios, unidos a decisiones del Gobierno (...), arrojan un resultado preocupante", que es el "bajo gasto" en educación y asistencia sanitaria por parte de la población extranjera.

Asimismo, el sindicato presentó las guías 'Por un trabajo digno' con el fin de "informar a los trabajadores extranjeros sobre sus derechos laborales de forma sencilla y práctica" en los ámbitos de la construcción, agrario, trabajo doméstico de hogar y cuidados e intermediación laboral.

