La automatización de procesos a través de robots será prácticamente universal en cinco años, según Deloitte

18/12/2017 - 13:11

Más de la mitad de las organizaciones ya está inmersa en procesos de adopción de RPA

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

La automatización de procesos a través de robots será prácticamente universal dentro de cinco años si se mantiene el ritmo actual de adopción, según un estudio elaborado por Deloitte que remarca que el uso de Robots -Robotics Process Automation (RPA)- se está consolidando como "la palanca de transformación de las empresas".

En concreto, el informe 'The robots are ready. Are you?' apunta que el 53% de las 400 empresas consultadas por la firma de servicios profesionales indica que ya están inmersas en procesos de implantación de RPA, a lo que se suma que un 19% adicional que tiene entre sus planes adoptar esta tecnología en los próximos dos años.

"Si la tendencia se mantiene al mismo ritmo, RPA habrá alcanzado una adopción prácticamente universal en los próximos cinco años", subraya Deloitte, que añade que este dato coincide con la creciente percepción de que esta tecnología "ya madura y contrastada" supone "una oportunidad para aumentar la productividad en numerosos procesos que se dan en los distintos ámbitos operativos de una empresa".

En este sentido, incide en que actualmente el 64% de los encuestados considera que RPA es un valor estratégico clave, mientras que doce meses atrás, sólo el 15% la consideraba parte integrante del proyecto empresarial corporativo.

Los encuestados opinan de media que el 20% de la capacidad de un empleado a jornada completa puede quedar liberada por el uso de robots. Entre las empresas que ya han incorporado la automatización de sus procesos a gran escala este porcentaje crece hasta el 52%.

"Esto supone un gran avance en la gestión de los equipos humanos, ya que permite que el talento se desplace de actividades simples y repetitivas hacia tareas con mucho más valor añadido; así como una mejora de la experiencia laboral de los profesionales de la empresa", afirma la consultora.

BENEFICIOS DE RPA

Por otro lado, el informe remarca que las principales ventajas que han experimentado las organizaciones que han llevado a cabo una correcta transición hacia RPA son la reducción de costes (un 59%), la reducción drástica de errores y un incremento de la calidad (90%), un aumento de la productividad (86%) y un alto cumplimiento (92%), entre otros.

Además, agrega que el retorno sobre la inversión de la implementación de este tipo de procesos es "muy alto". De hecho, las compañías que han incorporado RPA esperan un periodo de amortización medio de 9,3 meses, mientras que el ROI logrado por aquellas que ya tienen un sistema implantado a nivel global ha sido de 11,5 meses.

En su opinión, estas son las razones por las cuales el 78% de quienes ya han implementado RPA esperan incrementar "significativamente" su inversión en esta tecnología en los próximos tres años.

Paralelamente, la resistencia de los empleados frente a un proceso de implementación de RPA se han reducido considerablemente respecto a un año atrás. Sólo el 17% de los entrevistados afirman haberse enfrentado a cierta resistencia por parte de sus empleados frente a un proyecto piloto, porcentaje disminuye al 3% con encuestados que están implementando ya RPA.

"Por dar una idea de volúmenes, una empresa con una facturación media de 9.000 millones y 25.000 empleados, puede llegar a generar un beneficio anual neto superior a los doce millones de euros cada año con tan solo la automatización del 20% de su actividad", indica el socio responsable de Robotics en Deloitte, Luis González Gugel.

