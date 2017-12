España mejora su presencia en África con un avance exportador del 11,5%

Las ventas suman 19.000 millones al año, más que a toda América Latina

El aumento de las exportaciones españolas, del 9,1% hasta septiembre, tiene su reflejo en los cinco continentes, incluido el que hasta hace solo unos años era territorio desconocido para las empresas de todo el mundo, África. Según los últimos datos del Ministerio de Economía, las ventas de las compañías nacionales al continente africano crecen a un ritmo del 11,5% este año y se acercan a los 19.000 millones en los últimos doce meses, más que toda la exportación a América Latina.

Ese crecimiento se suma al del año 2016, que fue nada menos que del 20 por ciento. Entonces las ventas sumaron 16.281 millones de euros, según The Africa Investment Report 2017, informe elaborado por The Financial Times y que fue presentado en Madrid la semana pasada por la escuela de negocios Esade, el Club de Exportadores y la Casa África.

"Desde 2013, las relaciones comerciales bilaterales de España con el continente africano han mostrado una evolución positiva y la región se sigue consolidando como un mercado relevante", explicó entonces Miriam Pérez Nogueira, subdirectora general de Países Mediterráneos, África y Oriente Medio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Pero España no es ni mucho menos el único país que está aprovechando la apertura africana. De hecho nuestro país aún tiene mucho que mejorar en el ámbito de la inversión, pues el stock en este capítulo apenas sumaba los 4.400 millones de euros a finales de 2015 (el último ejercicio del que hay datos hasta el momento).

Esa cifra contrasta con la que presenta, por ejemplo, China, la economía que más está aprovechando las impresionantes tasas de crecimiento del continente africano (que llegan al 53% en el caso de Libia). La primera potencia asiática dejó, solo el año pasado, unas inversiones cercanas a los 30.000 millones de euros.

Esa cantidad equivale a más de un tercio del total de inversión extranjera directa recibida por el continente, y que ascendió, según The Africa Investment Report 2017, a los 92.200 millones de dólares (unos 78.400 millones de euros), con los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos e Italia tras China.

PUBLICIDAD