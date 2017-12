330 43

Patronal y sindicatos se reunirán esta semana para hablar de salarios

17/12/2017 - 14:27

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y los sindicatos CCOO y UGT mantendrán una reunión esta semana para avanzar en las negociaciones para un acuerdo salarial en 2018.

Fuentes próximas a la negociación aseguraron a Servimedia que se producirá una reunión, después de que haya trascendido que CEOE va a mejorar su propuesta manteniendo la parte fija hasta el 2% y mejorando la variable por encima del 0,5%, por lo que la patronal defenderá que los salarios puedan subir por encima del 2,5%.

Este fue el planteamiento del presidente de CEOE, Juan Rosell, en la Junta Directiva que celebró la organización a mitad de esta pasada semana y en la que surgieron discrepancias por parte de algunos empresarios.

Desde los sindicatos se aclaró que esta propuesta no es oficial, ya que no la han recibido, pero en cualquier caso el líder de CCOO, Unai Sordo, consideró que para las centrales es "inaceptable, ya que en la actualidad, con los ingredientes que parece componen esa oferta, muchos convenios no subirían más del 1,2%".

El objetivo de CEOE es cerrar en el mes de enero su oferta, cuando vuelva a celebrar la reunión de directivos en dicho mes, y que el acuerdo se firme a varios años, vinculado a otras materias como el absentismo laboral. Lo que la patronal no aceptará incluir en el pacto es la cláusula de garantía salarial que piden los sindicatos.

De esta manera, el año finaliza con las conversaciones ya iniciadas para elevar los salarios en 2018, tras la falta de acuerdo para el ejercicio que termina. No obstante, tanto patronal como sindicatos quieren renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y que sea un marco de referencia en el ámbito laboral.

Mientras tanto, hasta noviembre se han firmado convenios con una subida salarial media pactada del 1,43%, tres décimas superior al registro del mes precedente y 35 décimas más que hace un año (1,08%).

17-DIC-17

