El cupo catalán restaría 5 puntos de PIB y 230.000 empleos al resto del país

Con el cupo catalan, los catalanes se quedaran lo que producen. Si en otras comunidades, en vez de comprar votos clientelarmente se hiciera una economia productiva, el cupo catalan seria una solucion y no habria independencia no vainas. ¿Acaso no hay posibilidad de llevar ministerios y el senado a Cataluña? Nunca se les ha ocurrido, que eso resta PIB a Madrid. la gran beneficiada por la centralizacion estatal de todos y cada uno de los ministerios y demas administraciones estatales. España esta podrida, a los catalanes los entiendo. En Castilla La Mancha nos gobiernan castuzos, podemitas y paginianos, llevandonos a la miseria. De momento, antes de presupuestos, han destruido la sanidad y la proteccion social. Entiendo a los catalanes que no quieren darnos ni agua. Su burguesia es potente y piensa en catalan. La del resto de España es lumpen y piensa en parasitar al resto.