Economía/Empresas.- Unilever venderá su negocio de margarinas a KKR por 6.825 millones

LONDRES, 15 (EUROPA PRESS)

El grupo anglo holandés de productos de consumo Unilever ha anunciado que ha recibido una oferta vinculante por parte de la gestora de fondos Kohlberg Kravis Roberts (KKR) para comprar su negocio de margarinas por 6.825 millones de euros, según apunta en un comunicado.

"En abril de este año pusimos en marcha un programa con proyección a 2020 para acelerar la creación de valor sostenible (...). Y decidimos que el futuro del negocio de margarinas estaba fuera del grupo", señaló el consejero delegado de UNILEVER (ULVR.LO ) Paul Polman.

En este sentido, explicó que esta decisión marca "un paso más en la remodelación y mejora de la cartera de la compañía de cara a largo plazo". "Estoy seguro que, bajo la propiedad de KKR, el negocio de margarinas, con sus emblemáticas marcas, podrá cumplir con su pleno potencial así como con sus responsabilidades sociales", añadió el directivo.

De su lado, el director de KKR para la región de EMEA, Johannes Huth, aseguró que la "solidez" de la cartera de marcas de consumo del negocio de margarinas Unilever proporciona una base "firme" para el crecimiento futuro.

El acuerdo incluiría las marcas 'Becel', 'Flora', 'Country Crock', 'Blue Band', 'I can not Believe It's not butter', 'Rama' y 'ProActiv'. Estas marcas operan en 66 países de todo el mundo y en 2016 alcanzaron una facturación de 3.032 millones de euros. Asimismo, cuentan con activos por valor de 1.108 millones de euros.

La transacción aún está sujeta a la aprobación por parte de las autoridades regulatorias y la consulta a los empleados de "ciertos aspectos" del acuerdo. Se prevé que se complete a mediados de 2018.





