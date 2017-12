La locomotora acelera: el Bundesbank 'catapulta' las previsiones de crecimiento de Alemania

El secreto de Alemania no es otro que el Euro.



Un país que siempre ha tenido problemas debido a su fuerte divisa, al crear el Euro se beneficia de los problemas de los países PIIGS (Cerdos) como España, Grecia, que se encargan de que el Euro no sea una divisa fuerte.



Mira como no quieren un Bono europeo, porque eso les perjudicaría, Ellos quieren lo mejor de Europa pero los estropicios que los limpien todos.