El Constitucional tumba de forma definitiva la reducción de la jornada laboral a los funcionarios de Andalucía

Los catalanes llevan años desobedeciendo al Tribunal Constitucional, y lo seguirán haciendo, y no ha pasado nada, ni pasa nada, ni pasará, en cambio la Junta de Andalucía o cualquier otra comunidad autónoma es crucificada por lo más mínimo.



A ver un listo del TC que me explique porque es constitucional que un policía catalán cobre 700 euros más un guardia civil, pero no es constitucional que en una comunidad autónoma se trabajen dos hora menos que en otra...



y como eso pues muchas cosas, de lo de imponer el catalán de eso ya ni hablamos verdad TC...eso es de lo más constitucional...lamentable, pero siempre están los listos del mundo que se alegran de su propia miseria.