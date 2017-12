330 43

Economía.- Guindos dice que España mantendrá un crecimiento de entre el 2,5% y el 3% en los próximos años

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, se ha mostrado este viernes confiado en que la crisis política en Cataluña "se va a corregir" gracias a la "madurez y sensatez" de los catalanes en las elecciones del próximo jueves, por lo que ha garantizado que en los próximos "dos o tres ejercicios" España mantendrá una "velocidad de crucero" de entre el 2,5% y el 3% y saldrá definitivamente de la crisis.

Así lo ha señalado durante la clausura de los premios al liderazgo empresarial que otorga el grupo Vocento, que este año han reconocido a los presidentes de BBVA, Francisco González; de Inditex, Pablo Isla, y de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en donde ha mostrado su confianza en la "madurez" y "sensatez" de la sociedad catalana de cara a las elecciones del próximo 21 de diciembre, cuyo resultado espera que refleje que "las verdades son siempre superiores a las mentiras".

Por ello, confía en que, a pesar de la desaceleración en el cuarto trimestre de la economía catalana, cuyo crecimiento cree que se reducirá hasta la mitad, hasta quedar en un "0,4% o 0,5%", la normalidad regresará y Cataluña volverá a ser un "motor" de la economía española y registrará un crecimiento por encima de la media española, contribuyendo de nuevo al crecimiento de la economía nacional.

"España, no tengan la más mínima duda, de que en los próximos dos o tres ejercicios mantendrá una velocidad de crucero de entre un 2,5% y un 3% y saldremos definitivamente de la crisis", ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que, tras los tres primeros trimestres en los que el crecimiento en términos anuales se situó por encima del 3% y en tasas trimestrales entre el 0,8% y el 0,9%, los datos disponibles respecto al cuarto trimestre reflejan un comportamiento "muy similar".

"La economía española va a ser capaz de mantener la velocidad de crucero de los tres primeros trimestres", ha enfatizado De Guindos, quien ha descartado un impacto a nivel nacional con una desaceleración de la economía española como consecuencia del desafío independentista.

De Guindos ha recalcado que España acumula tres años de "recuperación clara" y "muy sostenible en el tiempo" al basarse en el sector exterior, con unas exportaciones que crecen al triple que el ritmo del comercio internacional, una inflación "muy reducida", con creación de empleo y un sector financiero capaz de compatibilizar la financiación a empresas y familias con un proceso de desapalancamiento "muy intenso" y una reducción "muy importante" del déficit público, que permitirá salir del procedimiento de déficit excesivo el año que viene.

El titular de Economía ha subrayado también que la situación económica internacional es "buena en general", con dos años de recuperación de la economía mundial y que lo que llega de fuera a España son "buenas vibraciones" y "vientos de cola" para la economía, pese a la existencia de riesgos como la fragmentación económica, financiera y fiscal, el 'Brexit' o la subida de tipos.

LIDERAZGO EMPRESARIAL

De Guindos ha destacado en la clausura de los premios al liderazgo empresarial que otorga el grupo Vocento que los retos de los premiados convergen en la transformación digital.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha señalado que interpreta el premio al liderazgo empresarial como un reconocimiento a la trayectoria empresarial del grupo textil, que "sigue teniendo muchísimo recorrido en los próximos 15, 30 y 45 años".

Isla ha destacado que la figura empresarial "más importante de la historia de España" es la de Amancio Ortega, expresidente y fundador de Inditex, del que ha destacado la "cultura" que ha trasladado al resto de la compañía al transmitir "espíritu emprendedor, trabajo en equipo, el no protagonismo y la ambición con humildad", los rasgos característicos del grupo "en todos los departamentos y en todos los países".

A su vez, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha remarcado la importancia de "guiar al equipo humano", si bien ha insistido en que el valor más importante es "el de las personas", por lo que cree que las empresas necesitan "una visión, una estrategia y unos líderes que la gestionen" pero sobre todo "valores" que pasan por el "esfuerzo, la honestidad y el compromiso social".

Sánchez Galán ha ironizado con que es el "superviviente" del sector eléctrico mundial, un sector que "da mucha corriente", y ha indicado que queda "muchísimo por hacer" ante retos como el de la digitalización.

De igual forma, el presidente de BBVA, Francisco González, ha bromeado también con ser el "presidente (de un banco) más antiguo en este momento", y ha señalado que el éxito empresarial de la entidad se asienta en tener una estrategia "muy clara" y "perseverar" aunque pueda haber momentos "difíciles".

González ha abogado por "ejecutar la estrategia con buenos principios" y trabajar con una visión general para "no dejarse vencer por las dificultades de los ataques", y ha señalado que el momento actual es de una "transformación espectacular" de la que "la gente no es consciente de lo que está pasando". Ha augurado también la desaparición de los bancos pequeños y medianos que no acometan una transformación digital y una reducción en el número mundial de entidades financieras.

