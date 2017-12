La deuda pública baja al 98,7% del PIB en el tercer trimestre, su menor nivel desde 2014

Estamos reduciendo lo poco que reducimos por qué suben los,impuestos .Los organismos públicos que se han cerrado no,se,ha reducido el gasto estructural se han cerrado organismos pero manteniendo el gasto.A los empleados public0s hay que sumar los de las empresas públicas que en muchas autonomías no dicen los que tienen.He estado en el norte Bilbao y San Sebastián Xey en concurso de acreedores nadie lo,dice otra empresa de máquinas de coser parece ser que también anualmente me comentaron que han crecido los,concursos en 250 anuales un 14,5 más .Como me dijeron cerca del mercado aquí están los ricos politic0s familiares y amigos una clase y la otra la de los pobres la del contribuyente que es el,que trabaja para el estado si haber aprovado una oposición.