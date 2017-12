El noroeste envejece y se vacía mientras los jóvenes huyen a Madrid por trabajo

sdfsdf ¿no te has parado a pensar que quizás el problema sea tuyo? Que eso de echar la culpa a los demás está muy bien cuando se tienen trece años en plena edad del pavo. Pero ya eres mayorcito. Si no te pagan más es porque tu trabajo no lo vale. Porque si lo valieses o pedirías aumento, o cambiarías de empresa o serías autónomo.



Eso de llorar porque las personas mayores no entienden nada, de verdad, más allá de los 13 años es patético. Y si te paras a pensarlo es el motivo por el que no ganas más, porque no has madurado y no interesas a las empresas. Jovencitos con la edad del pavo se encuentran por cualquier sitio por dos duros, puesto que es lo que producen, dos duros.