Tomás pascual, nuevo presidente de la patronal agroalimentaria fiab

14/12/2017 - 14:28

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

La Asamblea General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha elegido por unanimidad a Tomás Pascual Gómez-Cuétara, de Calidad Pascual, como nuevo presidente.

Pascual sustituye en el cargo a Mané Calvo García-Benavides, consejero delegado del Grupo Calvo, quien se encontraba al frente de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas desde junio de 2015.

El nuevo presidente de FIAB es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con un Master of Science in Management por el Sloan School of Management del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Tomás Pascual se incorporó a la empresa familiar en 1980, pasando por las diferentes áreas en funciones de gestión, control y supervisión. En 1996 fue nombrado consejero delegado de Calidad Pascual, asumiendo la Dirección Estratégica de la Empresa y el control de la gestión operativa de todas las direcciones generales. Desde febrero de 2006 asumió el liderazgo de la segunda generación de la empresa familiar y fue nombrado presidente de Calidad Pascual.

En 2010 se constituyó la Corporación Empresarial Pascual como holding de las empresas de la familia Pascual, de la que es consejero delegado, cargo que compatibiliza con la Presidencia de Calidad Pascual.

Además del nombramiento del nuevo presidente de FIAB, en la Asamblea General celebrada hoy en Madrid se ha procedido a la renovación del Consejo de Dirección de la federación, del que sale José Luis Bonet, presidente de Freixenet y de la Cámara de España.

