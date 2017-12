330 43

Economía.- Nadal garantiza las pensiones y pagas extras aunque no haya PGE en 2018

Destaca que de 20.000 millones de euros de recaudación extra, solo 5.000 millones podrán usarse para incrementar el gasto

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, ha afirmado que la Administración se ha preparado "más que suficiente para que no haya problema para que los pensionistas españoles cobren sus pagas extras", y si bien ha confirmado que habrá Presupuestos en 2018, ha añadido que "en el supuesto de que no los haya, no habrá ningún problema con las pensiones de los españoles".

Nadal ha hecho referencia al peor de los escenarios para resaltar que "las pensiones de los españoles están garantizadas por el Estado", aunque, ha subrayado, los Presupuestos Generales "se aprobarán dentro del ejercicio" cuando cuenten con apoyo parlamentario. El secretario, responsable de la elaboración de los PGE, no ha valorado cuestiones relativas a posibles apoyos políticos.

El secretario de Estado ha explicado que las administraciones cuentan con 20.000 millones de recaudación extra, si bien solo un tercio de esta cifra podrá dedicarse a gasto. "De estos, 10.000 millones se destinan a reducción del déficit", ha señalado, mientras que 5.000 irán a complementar las pensiones públicas y los 5.000 millones restantes, a gasto.

"Lo importante", ha resaltado, "es cómo gastamos esos 5.000 millones y para qué", ha advertido.

Sobre la cuantificación de los gastos derivados de la aplicación del 155, Nadal ha señalado que "hasta la aplicación del 155 el gasto iba por encima de la regla" en la Generalitat, algo que "se corregirá a partir de la aplicación del 155". El Secretario de Estado ha hecho hincapié en que "el funcionamiento normal de los servicios públicos en Cataluña sigue siendo el mismo".

"El gasto en las principales partidas, en sanidad, educación, ha sido el mismo y en algunos capítulos incluso los hemos desbloqueado", ha apuntado, refiriéndose a aquellas partidas pendientes de ejecución que "se han ejecutado". "El 155 ha permitido el retorno a la normalidad constituional y al normal funcionamiento de los servicios públicos", ha zanjado.

CRECER "UNA DECADA SEGUIDA SIN DESEQUILIBRIOS"

En su ponencia durante la inauguración de un encuentro de auditores, Nadal ha celebrado que, después de bajar el gasto público desde el 48% al 41% del PIB y haber alcanzando ritmo de crecimiento en España, "el objetivo es crecer una década seguida sin desequilibrios".

El secretario también ha hecho referencia a las administraciones que piden flexibilidad en la regla de gasto ante superávits: "Hay un regla de gasto que garantiza que en las épocas de expansión nadie gaste más de lo que nos podemos permitir a largo plazo", ha sentenciado, "para evitar que los ingresos puramente coyunturales no se conviertan en gasto estructural en las administraciones públicas".

"Por eso cuando se plantea la flexibilidad de la regla de gasto para cualquier administración, lo que se está haciendo es ir en contra de principios básicos que garantizan solvencia", ha explicado.

"Si todo va bien y no hay cuestiones políticas que lo dificulten", ha apuntado, "el déficit público prácticamente habrá desaparecido en 2020".



