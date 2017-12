330 43

Cataluña. el círculo de empresarios advierte de "un empobrecimiento muy notable" en cataluña si la crisis no se resuelve

14/12/2017 - 11:39

MADRID, 14 (SERVIMEDIA)

El presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, advirtió este jueves de que si el conflicto catalán no se resuelve, "va a haber un empobrecimiento muy notable de la sociedad catalana".

Así lo dijo Vega de Seoane durante la presentación del informe anual sobre la mediana empresa correspondiente al ejercicio 2017. El responsable de la organización empresarial calificó de "bestial" que en mes y medio hayan salido más de 3.000 empresas de Cataluña, que suponen el 40% del PIB de la región y el 90% de la capitalización bursátil de empresas catalanas que cotizan en Bolsa.

"Nos parece difícil que estas empresas vuelvan", manifestó Vega de Seoane, quien confió en que las elecciones autonómicas del próximo día 21 de diciembre "den unos resultados que nos hagan prever mayor estabilidad".

No obstante, consideró que "el foco independentista va a seguir siendo importante" y mientras la actitud de los independentistas no cambie y siga habiendo un escenario de inestabilidad política y social, "puede seguir la salida de empresas".

Vega de Seoane concluyó que esta situación, "a la larga es un drama" porque "si no hay confianza, si no hay estabilidad, la inversión no va a venir".

14-DIC-17

