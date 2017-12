330 43

El gobierno asegura que "no va a haber el más mínimo problema" con el cobro de las pensiones

El secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, Alberto Nadal, afirmó este jueves que "no va a haber el más mínimo problema" con las pensiones de los españoles.

Tras su intervención en un acto organizado por el Consejo General de Economistas, Nadal aseguró que las pensiones "están garantizadas por el Estado", pase lo que pase con los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.

"Va a haber PGE en 2018 pero incluso en el supuesto de que no haya, algo que no va a ocurrir, no va a haber el más mínimo problema con las pensiones de los españoles", señaló en este sentido.

En la misma línea, el secretario de Estado también declaró que tampoco"habrá ningún problema para que los pensionistas cobren sus pagas extra puntualmente". Además, explicó que de los 20.000 millones que ingresan las administraciones, aproximadamente la mitad se utilizan en reducir el déficit y 5.000 millones van a asegurar las pensiones, quedando otros 5.000 millones para incrementar el conjunto del resto de gastos.

