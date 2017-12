La polémica del Cupo vasco deriva en una denuncia ante la Unión Europea

El eurodiputado Calvet pide que se investigue lo que tilda de ayudas ilegales

Pedro Azpiazu, consejero vasco de Hacienda, junto a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda. Marta Jara

A pesar de que la reforma del Concierto Económico y nueva Ley de Cupo 2017-2021 fue refrendada ayer en el Senado y el 22 de noviembre por el Congreso de los Diputados por abrumadora mayoría -con los únicos votos en contra de Ciudadanos y Compromís- la polémica en torno al sistema de financiación vasca al final se traslada a Bruselas, a través de una denuncia que pide que se investigue la existencia de ayudas de Estado ilegales.

La denuncia ha partido del eurodiputado Enrique Calvet, que se integra en el Grupo Alde (Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa) y que anteriormente fuera expulsado de UPyD en 2015. Calvet ha dirigido una carta a la comisaria de Competencia de la Unión Europea, Margrethe Vestager, en la que le insta a que "inicie las investigaciones oportunas" ante lo que considera que pueden ser ayudas de Estado ilegales vinculadas al Concierto Económico y ley de Cupo.

La denuncia de Calvet se produce en un clima de tensa polémica sobre el Cupo vasco, cuestionado no sólo por Ciudadanos, sino también por presidentes autonómicos tanto del PP como del PSOE, que reclaman la reforma del conjunto de la financiación autonómica.

En ese sentido fueron la mayoría de críticas expresadas ayer por los grupos parlamentarios en la Cámara Alta. En su discurso ante los senadores, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se defendió de las críticas por la opacidad de la negociación. Montoro insistió en que no se puede comparar el sistema foral con el debate de la solidaridad entre territorios y negó que el Cupo suponga privilegio alguno para los vascos, que, incidió, pagan impuestos más altos que la media. El responsable de Hacienda destacó que este acuerdo no hubiera sido posible si no se hubiera firmado en julio, antes de la crisis catalana.

Sobre la financiación autonómica, remarcó que no puede confundirse financiación autonómica con nivel de renta de los territorios y ciudadanos ni con el bienestar derivado de ello porque si no "adjudicamos a la financiación autonómica una capacidad que no tiene", subrayó Montoro.

Desigualdad de renta

Precisamente, para intentar corregir esas desigualdades, el ministro apuesta por potenciar el Fondo de Compensación Interterritorial, garantizado en la propia Constitución: "Ese sí tiene que servir para corregir las diferencias en los niveles de renta". Desde Hacienda apuestan por trabajar en este asunto de cara al futuro y recuerdan que el País Vasco dota recurso a este fondo.

El Concierto vasco ya estuvo sometido a la vigilancia europea hace una década, cuando el Tribunal de Justicia de la UE avaló en 2008 la capacidad vasca para poder regular sus impuestos en base al sistema del Concierto Económico y a la autonomía financiera de esta comunidad.

