La CEOE mejorará la subida salarial al borde del 3% que piden los sindicatos

Empleo impulsa un gran acuerdo sobre sueldos para la legislatura

Foto: iStock.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) mejorará su oferta de subida salarial a los sindicatos hasta un máximo del 3%, lo que acercaría las posturas de ambas partes, que no lograron cerrar un acuerdo para este año tras la ruptura de las conversaciones en el mes de julio.

Según explican fuentes de la patronal, el incremento se daría en el medio punto variable ligado a la productividad que incluía su anterior recomendación. Entonces, los empresarios ofrecieron un alza de entre el 1,2% y el 2%, que se elevaría al 2,5%, en función del rendimiento de la compañía y de otros factores como el absentismo. Ahora, ese 0,5 adicional podría elevarse "hasta el 0,8 o el 0,9%", según las fuentes consultadas, lo que dejaría la subida de sueldos muy cerca del 3% que pedían CCOO y UGT en su última oferta, que partía de un suelo del 1,8%.

Las conversaciones se sucederán "en las próximas semanas", según CEOE, pero habrá que esperar al mes de enero para conocer la recomendación oficial de la patronal.

Para entonces, la Junta Directiva tendrá que ponerse de acuerdo. Algo que no sucedió en la reunión del miércoles, cuando la propuesta de Juan Rosell generó división en el seno de la patronal, con el presidente de los empresarios madrileños, Juan Pablo Lázaro, liderando la oposición, no tanto por no estar de acuerdo en que "los salarios en España son bajos", sino porque "los costes laborales son elevados", según matizan desde Ceim, que apuesta por "implementar mejoras en la productividad de las empresas para que la subida salarial sea sana". Desde la patronal madrileña recuerdan, además, que "aunque la crisis se da por concluida, todavía existe un porcentaje muy elevado de pymes en serias dificultadas, que no pueden asumir incrementos salariales".

Donde no se moverá la CEOE es en su rechazo a la inclusión de cláusulas de revisión salarial que exigen CCOO y UGT. Más allá, la intención de la patronal es firmar con los sindicatos un acuerdo a tres años que trate cuestiones como el absentismo y la calidad en el empleo.

Este pacto plurianual estaría en línea con la intención de Fátima Báñez, que busca impulsar un gran acuerdo sobre sueldos para lo que queda de legislatura. Fuentes del Ministerio de Empleo confirman que la ministra está poniendo todo su empeño en desatascar la negociación entre los agentes sociales. Para ello, pretende lograr un acuerdo con patronales y sindicatos para emprender una senda de incremento progresivo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que estimule la negociación colectiva.

Es un tema clave para los agentes sociales, ya que además de la retribución, afecta a las bases de cotización a la Seguridad Social. Por ello, los sindicatos no quieren pillarse los dedos con cifras y plantean que el SMI (707,6 euros al mes) alcance el 60% del salario medio, lo que supondría 1.126 euros. Mientras, la patronal reconoce en privado que estaría de acuerdo con una subida importante, superior al 3%, pero por debajo del aumento histórico del 8% que aprobó el Gobierno para este año con el fin de lograr el apoyo del PSOE al techo de gasto.

El Ejecutivo ha comprobado que ese significativo avance del SMI no ha dañado la creación de empleo. Al contrario, prevé que 2017 cierre con 600.000 nuevos ocupados, cifra que la CEOE rebaja a 500.000, en un año en el que el PIB volverá a crecer más del 3%.

Así lo recoge el Informe trimestral de la economía española que elabora la patronal y que hace un balance de este ejercicio "muy positivo". No así del próximo. Para 2018, aunque las perspectivas son "favorables", la "incertidumbre" es "mayor debido a la situación en Cataluña". Por ello, apunta a una "desaceleración gradual" de la economía, hasta el 2,5%, y del empleo, hasta los 430.000 ocupados.

