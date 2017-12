330 43

Economía.- Gortázar (CaixaBank): "Nuestro deber es no abandonar poblaciones para no contribuir a la exclusión financiera

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzálo Gortázar, cree que uno de los "deberes" del banco que dirige es no contribuir a la exclusión financiera abandonando poblaciones, pues, a su parecer, las sucursales siguen teniendo función para aquellos que no tienen acceso a través de canales digitales.

Gortazar entiende que "no es bueno" que una parte de la población, "menos cultivada y de mayor edad", no tenga acceso a los servicios financieros. "Se habla de digitalización, pero no de la inclusión financiera del resto de la población, ha subrayado Gortázar durante su intervención en unas jornadas organizadas por IESE y EY.

El consejero delegado de CaixaBank, en cambio, sí que ha instado a la banca a estar "atenta" a las novedades tecnológicas que aportan nuevos actores en el sector financiero, como las fintech, que dan un "buen servicio" de forma barata.

"Tenemos que asegurarnos de que podemos competir, pues si seguimos anquilosados en hacer la banca de la manera que se hacía hace 10 o 20 años esta no dura lo que un helado en la puerta de un colegio", ha apuntado.

Así, considera que los nuevos actores digitales, entre ellos los fintech, suponen una "amenaza" que, por el momento, no va a "dejar dormir" al sector, ya que van a "erosionar" los márgenes de negocio.

En términos de rentabilidad, Gortázar ha indicado que en un escenario de bajos tipos de interés el modelo de negocio de la banca se encuentra en cuestión y ha advertido de que un sector que no se gane la vida "bien" no atrae la inversión.

"El sistema bancario se encuentra en una situación compleja en la que el paradigma acerca de si la banca es lo suficientemente rentable en condiciones de normalidad está en cuestión, sobre todo para los bancos minoristas en un escenario de tipos negativos", ha sostenido Gortázar.

En cualquier caso, el consejero delegado del banco de origen catalán ha puesto en valor que la entidad ha conseguido alcanzar sus objetivos de rentabilidad gracias a una estrategia de diversificación del negocio en España que ha funcionado "muy bien".

En este sentido, ha recordado que a pesar de los bajos tipos de interés, la entidad va a alcanzar una rentabilidad (ROTE) del 10% en 2018.

En relación a la directiva europea MiFid II, Gortázar ha informado de que la entidad ya cuenta con 7.000 empleados con certificado de asesoramiento y ha avanzado que para enero el banco contará con un total de 11.000.

Tras la adquisicíón de BPI, Gortazar ha reconocido que la entidad podría platearse nuevas operaciones corporativas en un plazo de dos años si la compra del banco luso finalmente resulta un éxito.

"Si tenemos la sensación de que ha sido un exitazo (la adquisición de BPI) será lógico que el consejo se plantee si queremos seguir siendo una entidad muy focalizada o si queremos dar un paso más", ha indicado a este respecto.

No obstante, ha insistido en que esta cuestión no está encima de la mesa, pues la entidad se otorga un plazo de dos años para valorar la adquisición de BPI. "Será oportuno plantearse en su momento si debemos buscar algo más", ha agregado.

Cuestionado por las supuestas fugas de liquidez a raíz de la celebración del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, Gortázar ha defendido que la entidad contaba con unos niveles de liquidez "extraordinariamente elevados en todo el grupo" que se siguen manteniendo.

"Una institución tiene el deber de gestionar anticipadamente y proactivamente esa posición", ha aseverado Gortázar, que ha insistido en que CaixaBank no tiene ningún problema de liquidez.



