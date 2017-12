330 43

Gortázar (caixabank): "hemos mantenido una liquidez extraordinariamente elevada en todo momento"

13/12/2017 - 17:32

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, aseguró este miércoles que en la entidad se ha "mantenido una liquidez extraordinariamente elevada en todo momento, y la seguimos manteniendo".

En el '13 Encuentro del Sector Financiero', organizado por el IESE y EY, el responsable de la entidad se pronunciaba así al ser preguntado por la inquietud que generan casos como el del Popular y cómo un problema de liquidez puede poner en riesgo una entidad.

Gortázar lanzó un mensaje de tranquilidad, y subrayó que en CaixaBank "hemos mantenido una liquidez extraordinariamente elevada en todo momento y la seguimos manteniendo". "Pase lo que pase, no tendremos un problema" en ese sentido, añadió.

Por otra parte, explicó que en el sector financiero hay una "recuperación a medio gas", para señalar que en la actualidad hay una situación "compleja y difícil" como consecuencia de los bajos tipos de interés.

"Llevamos varios años de mejoría" económica, pero se necesita que ésta "se mantenga porque tenemos muchos desequilibrios" y "hace falta tiempo" para su corrección, comentó.

Así, el consejero delegado de CaixaBank subrayó que en el sector financiero la morosidad y el coste del riesgo "ha mejorado mucho", pero ésta positiva evolución "no ha llegado" al volumen y al precio de la actividad. "Es una recuperación a medio gas", agregó.

Además, Gortázar afirmó que "todo el modelo de negocio está en cuestión, y hay una sistémica o del sistema que afecta a la rentabilidad".

En este sentido, recordó que "a día de hoy la economía no se puede permitir externalidades negativas" que genera la banca, fruto de la moderada rentabilidad por los bajos tipos de interés.

Pese a esta situación, comentó que las estimaciones del banco es ganar un 10% el año que viene sobre recursos propios.

REDUCCIÓN DE OFICINAS

Respecto a la reducción del número de oficinas y al hecho de que haya poblaciones sin ninguna, el 'número dos' de CaixaBank expuso que su grupo ha realizado una reducción de "importancia" en su red de sucursales "pero no hemos abandonado localidades".

"No es bueno que una parte de la población no tenga acceso a servicios financiero", destacó Gortázar, para pedir que la sociedad "valore en su justa medida" que entidades como CaixaBank no están saliendo de localidades.

