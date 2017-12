330 43

Gay de Liébana: La situación de Cataluña "no se va a resolver" el 21D

13/12/2017 - 15:09

Cree que "muchas empresas" catalañas "aprovecharon" la diáspora tras el 1-0 para irse, no por "ninguna cuestión política" sino fiscal

El economista y profesor de la Universidad de Barcelona José María Gay de Liébana cree que las elecciones catalanas del 21 de diciembre "no va a resolver" la "dura" y "complicada" situación de Cataluña que, a su juicio, han generado los políticos "radicales" de esa comunidad con el "beneplácito" del Gobierno central (PP) y con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como elemento "separador", "acorralando" y "maltratando" a las empresas en materia fiscal.

Así lo ha defendido este miércoles este conocido economista catalán y "pro-España", habitual de los medios de comunicación, durante su conferencia en el Foro Económico del Diario Montañés, en la que ha hablado fundamentalmente de la situación actual de España y de las perspectivas económicas para los próximos años pero también ha aludido y ha sido preguntado por la situación de Cataluña a raíz del desafío independentista.

A su juicio, se trata de un problema ante el que el Gobierno central tenía que "haber reaccionado" antes, ya en septiembre de 2012 cuando, en el Día de la Diada, se celebró una gran manifestación convocada por la Asamblea Nacional Catalana para pedir que Cataluña fuera un nuevo Estado dentro de Europa.

Según ha dicho, en ese momento, el presidente del Gobierno, Marino Rajoy, "hizo total abstracción de ese problema" y el Rey, que todavía era Juan Carlos I, "también".

"Nadie ha hecho nada de Madrid", ha dicho este conferenciante, que se ha quejado también de que, durante estos años, a los catalanes no independistas, como él, se les ha "abandonado totalmente".

"Han pasado de nosotros", se ha quejado Gay de Liébana, que, aunque considera que han sido los "políticos radicales catalanes" los que han "hundido" a la comunidad, cree que lo han hecho "con el visto bueno" y el "beneplácito" del Gobierno central.

Gay de Liébana ha señalado que se ha permitido que el problema se haya ido haciendo cada vez "más grande" en los últimos años hasta desembocar en la actual situación, que este economista ha calificado de "muy complicada" y en la que Cataluña pierde económicamente, con solo una veintena de empresas que factura más de 1.000 millones de euros y con los jóvenes pensando en emigrar.

CREE QUE ESPAÑA SE ESTÁ QUEDANDO "REZAGADA" EN LA UE

Al margen de la situación de Cataluña, Gay de Liébana ha alertado en su conferencia en Santander de que España "no va bien" y alerta de que el país se está "quedando rezagado" en comparación con otros de la UE y considera que hay que "hacer algo para cambiar esa tendencia" antes de que sea "tarde".

Entre las causas que, a su juicio, explican que España se esté quedando "rezagada" respecto a otros países de la UE ha citado el "pecado" de haber dejado de apostar seriamente por la industria.

Otra causa de ello, es, en su opinión, el no invertir lo suficiente en I+D, por debajo de otros países del entorno. Así, ha señalado que mientras en España se destina el 1,19% del PIB a I+D, solo dos centésimas más que hace diez años, en Francia se destina el 2,22%; en Italia el 1,29% y Portugal el 1,27%.

"Aquí no nos esforzamos en este meta. No hay ninguna ayuda por parte del Estado. El Estano no quiere que hata inversión en I+D", ha opinado Gay de Liébana, que sostiene que "no hay ningún estímulo", por ejemplo, para que las empresas inviertan en esta cuestión.

Gay de Liébana considera que "lo mejor de la recuperación económica ya ha pasado" y cree que el PIB no crecerá "con la furia" que lo ha hecho en los últimos tiempos y, al igual que el resto de países de su entorno, entrará en un crecimiento "anémico" a España y, por ello, cree que la economía "necesitará algo" que le dé un "impulso".

Tampoco se ha mostrado de acuerdo con las perspectivas del Gobierno en materia de creación de empleo y ha opinado que, en 2022, "España ya no creará empleo" y la tasa de paro se estancará en torno al 14 por ciento y será ya "difícil" de bajarla de ahí.

Así, por ejemplo, cree que la 'robotización' laboral y la transformación digital no generará tantos puestos de trabajo como se prevé desde algunos sectores y, de hecho, avisa de que los 'robots' sustituirán a trabajadores.

Gay de Liéna también se ha referido a otras cuestiones sobre el mercado laboral español y ha opinado que a los 65 años no se debería permitir jubilarse a "nadie" sino a partir de los 70. "A los 65 años estamos en plena actividad, por tanto jubílese alguien cuando realmente diga estoy harto y estoy cansado", ha defendido.

Y cuestionado sobre el envejecimiento de la población en la comunidad autónoma, ha afirmado, irónico, que "en Cantabria lo que hay que hacer es propiciar el amor".

A la conferencia de Gay de Liébana han asistido múltiples representantes de la política de Cantabria, incluido el presidente, Miguel Ángel Revilla, y otros miembros de su Gobierno, además de representantes de otras fuerzas políticas de la comunidad.

También han acudido representantes del mundo de la empresa y de otros sectores de la sociedad.

