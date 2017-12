330 43

Economía/Macro.- Las exportaciones españolas a Africa superaron en un 20% a las de América Latina el año pasado

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Las exportaciones de España a Africa en 2016 alcanzaron los 16.281 millones de euros, lo que supone un 20% más respecto a los 13.535 millones de euros recibidos por América Latina, y la inversión extranjera directa (IED) al continente aumentó un 40%, según se desprende del informe 'The Africa Investment Report 2017, presentado por Esade, el Club de Exportadors y Casa Africa.

El informe muestra que la inversión extranjera directa (IED) en Africa supuso 92.300 millones de dólares (78.672 millones de euros) en 2016, lo que representa un incremento del 40% respecto al año anterior.

Además, el estudio refleja la diversificación que se está produciendo en el destino de las inversiones en el continente africano. Si hasta hace unos años la minería era el sector que acaparaba mayor volumen de fondos procedentes de empresas extranjeras, en la actualidad han tomado la delantera la industria, la construcción y el sector inmobiliario.

OPORTUNIDADES PARA LA INVERSION

La subdirectora general de Países Mediterráneos, Africa y Oriente Medio del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Miriam Pérez, ha destacado que la relación bilateral de inversión "no es muy significativa a día de hoy, pero existen oportunidades para la inversión española", particularmente en sectores como el agua, las infraestructuras de energías renovables o el transporte y las telecomunicaciones.

La editora de This is Africa, del grupo Financial Times, y coordinadora del estudio, Adrienne Klasa, ha destacado que la construcción y la industria acumulan cerca del 62% del total del capital invertido, unos 55.800 millones de dólares (47.500 millones de euros).

Asimismo, ha remarcado que sólo en proyectos de construcción se acumularon 37.000 millones de dólares (31.500 millones de euros) de inversión, y que cerca del 40% de la inversión en 2016 fue para la compra de propiedades en el sector. En particular, ha citado la importante revalorización de que se está produciendo en activos de grandes ciudades como Abiyán, Dakar o Nairobi.

CHINA, MAYOR INVERSOR POR VOLUMEN ECONOMICO

El informe pone de relieve que Estados Unidos continúa siendo el inversor más prolífico en número de proyectos, sin embargo, por primera vez desde 2003, China aparece como el mayor inversor extranjero en Africa en volumen económico, con 36.000 millones de dólares (30.600 millones de euros), el doble que en 2015. Solo en 2016, 62 grandes proyectos financiados por empresas de este país generaron cerca de 38.000 empleos.

En 2016, el descenso del precio de las materias primas y el frenazo de las dos grandes economías del continente (Sudáfrica y Nigeria) dejaron el crecimiento del PIB del continente africano en el 2,2%, nueve décimas por debajo de la media del crecimiento de la economía mundial.

En contraste, economías como Costa de Marfil, Senegal, Tanzania o Etiopía crecieron más de un 6% en el mismo periodo, "lo que prueba que la región es diversa y que las cifras globales no reflejan ni su tamaño ni su complejidad", ha añadido la coordinadora del informe.

Por proyectos, los destinos favoritos fueron Sudáfrica (105), Marruecos (80), Egipto (69), Nigeria (49), Kenia (38), Costa de Marfil (33), Ghana (26), Tanzania (19), Argelia (17), Etiopía (16) y Túnez (16). Sólo Egipto, Costa de Marfil, Argelia y Túnez recibieron más proyectos en 2016 que en 2015.

PUBLICIDAD