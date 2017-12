330 43

Unanimidad en el Congreso para que convivir en residencias no implique unidad familiar al cobrar una pensión

13/12/2017 - 14:49

El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que no se considere unidad familiar para el cobro de una pensión no contributiva la convivencia en un centro asistencial o residencia.

La iniciativa, llevada a la Cámara Baja por el PSOE, insta al Gobierno a "reforzar el principio de solidaridad del sistema público de pensiones" y que se asegure que no se considere como unidad económica" los citados supuestos.

Concretamente, el texto aprobado por el Congreso cita a "familiares en segundo o tercer grado de consanguinidad que convivan en un centro asistido o residencia para mayores". Asimismo, pide revisar los expedientes en los que se hubiera extinguido la pensión no contributiva por esa consideración.

