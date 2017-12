330 43

El congreso convalida el decreto para aumentar la transparencia de las grandes empresas

13/12/2017 - 13:58

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este miércoles el decreto-ley que transpone la directiva sobre divulgación de información no financiera y sobre diversidad que persigue el objetivo de elevar la exigencia de información no financiera de las grandes empresas.

El decreto recibió 176 votos a favor, uno en contra y 163 abstenciones. Además, este decreto se tramitará como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia tras obtener 333 votos favorables, 5 desfavorables y una abstención.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, fue el encargado de defender la convalidación del decreto, que modifica el Código de Comercio y el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas.

Esta norma exige aumentar la información no financiera del informe de gestión que acompaña a las cuentas anuales individuales y consolidadas en grandes empresas en lo relativo a cuestiones sociales, medioambientales, de recursos humanos, de respeto a los derechos humanos y de lucha contra la corrupción.

La nueva información exigida hará referencia a las medidas adoptadas para promover la igualdad de género, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto de los derechos sindicales, la seguridad en el lugar de trabajo y las medidas de diálogo y protección con las comunidades locales.

El ministro subrayó el objetivo de aumentar "la transparencia y la confianza" de inversores y la sociedad en general y destacó que está "más que justificada" la urgencia y necesidad de trasponer la directiva europea, puesto que el plazo para hacerlo está vencido y el "haber tenido un Gobierno en funciones durante casi un año no ha facilitado" esta tarea.

Desde el PSOE, la diputada Patricia Blanquer lamentó que España es el último país que traspondrá la directiva europea de forma "blanda", "muy tarde" y "con carencias".

Por su parte, el parlamentario Segundo González, de Unidos Podemos, agregó en esta línea que el decreto es "una oportunidad perdida" para obligar "de forma eficaz" a las empresas a practicar mayor transparencia.

Además, rechazó la "excusa" esgrimida por el ministro sobre la multa que puede pagar España si no se traspone la directiva. "No nos vengan ahora con prisas" porque la directiva es de 2014, explicó González. Por parte de Ciudadanos, Rodrigo Gómez criticó que se use la fórmula del decreto ley y pidió a De Guindos "hacer su trabajo y presentar los proyectos en tiempo".

Finalmente, por parte del PP, Teresa Palmer subrayó la importancia "para el futuro" y para la sociedad en general de la norma, al tiempo que pidió a la Cámara centrarse "en lo importante, que es el fondo de esta iniciativa, donde el objetivo es compartido".

"Nadie impide que mejoremos la norma dialogando y buscando el consenso", dijo Palmer.

