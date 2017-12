Los alquileres suponen seis de cada diez desahucios en España en el tercer trimestre: Cataluña, a la cabeza

Es normal que si no pagas algo tengas que devolverlo.



No se habla tanto es de los que sabiendo que no pueden ni quieren pagar un alquiler se meten en un piso engañando al dueño/a, apuran al máximo y encima de no pagar se lo dejan destrozado y luego a por otro y así se tiran años y años.



Y tampoco se habla, porque parece que sólo gustan los víctimismos del terrible esfuerzo económico, la cantidad de tiempo y tratornos incluso de salud, que supone para el casero la vía judicial para echar a un inquilino moroso.



Cuando se alquila un piso se espera como mínimo no perder dinero y que este no sufra desperfectos graves. Mucha gente depende de estos ingresos para completar pensión o ayudar a los hijos/as, inclusive ocurre que te tu antigua vivienda no se ha podido vender por la situación de mercado y necesitas el dinero de ese alquiler sirve para pagar la hipoteca de un piso nuevo.



Nadie alquila por gusto.



La protección debe ser bidireccional al casero y al inquilino, de lo contrario, cada vez menos gente querrá alquilar .