Expertos advierten del riesgo de las inversiones en nuevas instalaciones de gas natural más allá de 2030

13/12/2017 - 13:05

Expertos han advertido del riesgo que puede representar rentabilizar las inversiones en nuevas instalaciones de potencia eléctrica alimentada con gas natural más allá de 2030, dentro de la transición energética en España hacia el objetivo de descarbonización en el horizonte 2050.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

En su informe 'Escenarios energéticos para España 2030-2050', el centro de investigación 'Economics por Energy' considera que aunque la senda de reducción de emisiones puede ser coherente con un escenario más ambicioso de descarbonización para 2050, como el previsto por la Unión Europea, las inversiones requeridas para alcanzar estos objetivos pueden no serlo.

Así, el 'think thank', del que son socios grupos energéticos como Gas Natural Fenosa o Iberdrola y compañías como Inditex, Banco Santander, Acciona, Alcoa o Ferrovial, entre otros, señala que el cumplimiento de los objetivos de descarbonización establecidos para 2030 "no va ser muy complejo", indicó Pedro Linares, director de 'Economics for Energy', aunque advirtió que sí que puede ocurrir que a partir de ese horizonte se cuente con energía fósil que "no se va a usar, ya que se quiere descarbonizar", como es el caso de los ciclos combinados.

A este respecto, el centro de investigación cree que se plantean "importantes retos" desde el punto de vista de la remuneración de estas inversiones y de la coherencia en costes de los escenarios.

Por ello, el informe destaca que para asegurar la compatibilidad entre los distintos horizontes considerados "es fundamental" el diseño de un sistema de señales económicas e institucionales a largo plazo, incluyendo un diseño "adecuado del mercado eléctrico y también de los precios de la energía, que marquen la dirección correcta de evolución del sistema energético español".

El estudio, que destaca la importancia del ahorro y la eficiencia energética para lograr los objetivos de descarbonización a un coste razonable, también da un papel "central" al sector eléctrico en el proceso de descarbonización.

DESAPARICIÓN DEL CARBÓN EN 2030 Y DE LA NUCLEAR EN 2050.

A este respecto, considera que las medidas de ahorro requieren una electrificación creciente de la economía, lo que lleva en 2050 a crecimientos significativos de la demanda eléctrica.

En lo que se refiere a la generación de electricidad, apunta a una descarbonización totalmente en 2050, con la desaparición de la generación con carbón ya en 2030 y de la nuclear para 2050.

A partir de ese horizonte, Linares indicó que la nuclear "no entra nunca" debido a los costes de inversión más baratos de las renovables, y solo aparecería si la demanda "crece muchísimo".

CUATRO ESCENARIOS.

En su informe, 'Economics for Energy' analiza cómo sería la transición energética en España bajo cuatro posibles escenarios. El primero de ellos, el de la descarbonización, pasa por ser "el más agresivo", ya que asume que el compromiso de reducción de emisiones es firme tanto por parte de los países de la UE como de otros con más reticencias.

En este escenario, en 2030 la nuclear permanece y el gas protagoniza el 'mix' energético, mientras que en 2050 el protagonismo se desplaza totalmente a las renovables (eólicas y solar).

El segundo escenario vislumbra la continuidad de las políticas actuales, lo que supone una cierta tibieza por parte de los países en el cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, lo que en España se traduciría en la imposibilidad de alcanzar un modelo descarbonizado en 2050.

Los otros dos escenarios pasan por uno marcado por un avance tecnológico acelerado, con una economía en crecimiento que llevaría a una demanda más del doble de la ahora en 2050, lo que obligaría en 2030 a contar con más gas para suplir la limitación de las renovables, así como por otro en el que se produce un estancamiento económico a largo plazo, lo que conduciría a continuar con una dependencia de los combustibles fósiles en 2050.

En el camino hacia la descarbonización, el informe también ve retos "importantes" en sectores como la industria y el transporte pesado, considerando la biomasa y los biocombustibles como alternativas para ellos.

