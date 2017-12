Puigdemont quería una Hacienda inspirada en la de Andorra y con 162 fuentes de datos de contribuyentes

Nos tratan de tontos, Quieren un gibraltar, chuparnos la sangre a todos los Españoles,



Señores esta gente solo busca comer ellos, les garantizo que la única solución es: NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, NO SEAT, No Mango, No Tous, no frutas de Lérida, que se la coman los de los tractores, OJO mirar bien las etiquetas que se esconden como el puigdemont, ellos llevan muchos años haciendo boicot a el resto de España