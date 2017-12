330 43

Los portales inmobiliarios creen que habrá que esperar a ver si la caída mensual en Cataluña es tendencia

13/12/2017 - 12:05

Los principales portales inmobiliarios creen que habrá que esperar a ver si la caída mensual en la compraventa de viviendas en Cataluña en octubre es algo puntual o se convierte en tendencia, según han afirmado este miércoles tras conocerse los datos de compraventa de viviendas del mes de octubre, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El jefe de estudios de idealista, Fernando Encinar, ha afirmado que los datos del décimo mes del año "confirman su mayor temor ante la incertidumbre catalana", ya que los datos en el mes del referéndum muestran que el mercado inmobiliario de esta comunidad ralentizó "de forma considerable" su volumen de operaciones.

No obstante, Encinar ha asegurado que la tensión no se ha trasladado al mercado nacional y ha apuntado que no prevé que se revierta esta situación en la región catalana en los próximos estudios oficiales, "por lo menos hasta que se conozcan los resultados del 21-D".

En general, Encinar ha puesto de relieve que los mercado han tenido comportamientos divergentes. De hecho, en el caso de Madrid y Cataluña, mientras que en la primera comunidad las operaciones de compraventa han supuesto un 50% más que en 2016, en la segunda solo han crecido un 12,4% respecto al mes de octubre de 2016, "el menor dato registrado por una comunidad".

La responsable de estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio, considera que las perspectivas son "muy buenas" a medio plazo, ya que el crecimiento es "sostenible y se está consolidando, aunque a diferentes ritmos según las zonas".

"La recuperación del mercado inmobiliario es una realidad", ha subrayado Toribio, que también ha afirmado que la mejora de la situación económica, del empleo y la consolidación de la financiación son las razones que explican que el sector "haya vuelto a tomar fuerza".

Respecto a Cataluña, Toribio ha recordado que esta región ha sido "uno de los principales motores de la recuperación del mercado inmobiliario", aunque en los últimos meses esta fuerza "se ha ido aminorando". Sin embargo, cree que todavía es pronto para conocer los "verdaderos efectos" de la crisis política catalana.

Por último, el responsable de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha destacado también que Cataluña es la región que menos crece de un año a otro. "Este dato viene a corroborar cómo el proceso independentista finalmente comenzó a calar en el sector desde el pasado mes de octubre", ha añadido.

Pese a esta afirmación, ha pedido "ser prudentes y esperar", para valorar si se trata de algo puntual o si se convierte en tendencia. Por otro lado, en general, ha asegurado que "mes a mes se cumplen las expectativas de bonanza para 2017".

Para Font, que la cifra se acerque a la media millón de viviendas vendidas para cierre de año, confirmaría la existencia de una demanda "cada vez más interesada" en adquirir un inmueble en las circunstancias actuales de interés bajos y con ofertas "interesantes" de hipotecas tanto a tipo fijo como a variable.

