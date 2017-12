330 43

El SEPE usará 287 millones de Garantía Juvenil en 2017, el doble de lo que correspondería, asegura Báñez

13/12/2017 - 11:54

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha asegurado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ejecutará este año 286,7 millones de euros del programa europeo de Garantía Juvenil, el doble que le correspondería en el reparto de estos fondos europeos, que para 2017 estaban fijados, ha asegurado, en 137 millones.

Durante la interpelación dirigida por la portavoz socialista de Empleo en el Congreso, Rocío de Frutos, sobre la lucha contra el desempleo juvenil, Báñez ha remarcado que España aprovechará todos los fondos comunitarios facilitados por la Unión Europea. "De todo el dinero que mande Europa, no vamos a perder ni un euro", ha asegurado.

"El SEPE ha cumplido con creces con sus obligaciones", ha aseverado la ministra, cuestionando, no obstante, que las comunidades autónomas hayan ejercido con el mismo interés para ejecutar estos fondos. "Ayúdeme a que las comunidades autónomas cumplan con la suya", ha dicho.

BÁÑEZ CUESTIONA LA LABOR DE LAS CCAA

Así, ha argumentado que "para predicar, hay que dar ejemplo", y ha instado a los socialistas a dirigirse a las administraciones autonómicas que gobiernan, como Andalucía, donde a pesar de contar con una de las tasas de desempleo juvenil más alta de Europa, "no se gasta ni el 8%" en fondos para la formación de sus jóvenes.

En este sentido, se ha referido a un informe del Consejo Económico y Social de esta comunidad en el que esta institución tildaba de "paradójico" los niveles presupuestarios "muy reducidos", y consideraba un "grave problema" que no aumentaran respecto a anteriores ejercicios.

"Si quiere ayudar a los jóvenes, ayude a los que más lo necesitan. En este caso, algunos gobernados también por el PSOE", ha concluido la ministra su intervención, durante la cual ha realizado un balance de su gestión desde su nombramiento en 2012: "Nos queda mucho por hacer, pero tenemos que estar orgullosos de que los datos empiezan a ser más positivos", ha dicho.

Asimismo, ha reclamado el apoyo del PSOE al acuerdo alcanzado entre los sindicatos CC.OO. y UGT, y las patronales CEOE y Cepyme, que ha dicho que le gustaría traer al Congreso "cuanto antes", pues mejoraría la remuneración en los contratos de formación, aumentaría los incentivos a la contratación indefinida, y establecería un nuevo estatuto de las prácticas no laborales. "No entiendo por qué no lo apoyan cuando sí lo hacen sindicatos y la mayoría de grupos de esta Cámara", ha dicho.

EL PSOE DUDA DEL APOYO SINDICAL AL COMPLEMENTO

"No vamos a apoyar ese complemento. Usted dice que los sindicatos lo apoyan. Yo he de verlo con estos ojos", ha replicado De Frutos, pidiendo que el trabajo se remunere y se cotice, pues el complemento salarial, ha dicho, no supone trabajo y por tanto no mejora la cotización del empleado ni los ingresos de la Seguridad Social

Asimismo, ha asegurado que ya ha hablado con las administraciones autonómicas sobre la ejecución de este fondo y que lo que estas esgrimen es que "no se les han aportado fondos suficientes para cumplir aquellas funciones esenciales en la gestión del empleo juvenil: la intermediación, orientación y perfilar las ofertas para que los empleos sean adecuados".

"No puede ser que un trabajador joven tenga que escoger un trabajo porque no tiene otra cosa", ha apostillado, instando a la ministra a "dar el respeto a las oficinas de empleo en la gestión del empleo joven".

Asimismo, ha puesto en duda los datos ofrecidos por Báñez respecto a la eficacia del empleo obtenido con la Garantía Juvenil, pues ha dicho que de los 800.000 jóvenes inscritos "sólo firmaron contratos 12.211", y que o los 400.000 contratos cifrados por Báñez son un total desde su puesta en marcha, o computa empleo joven fuera de este sistema.

