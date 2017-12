330 43

Montoro defiende el cupo vasco y dice que se está tramitando porque se acordó antes de la crisis catalana

13/12/2017 - 9:37

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, defendió este miércoles que la actualización del cupo vasco es "oportuna" y "necesaria" y explicó que la norma "seguramente no habría llegado al trámite de hoy si no hubiera estado cerrada en el verano", ante el posterior conflicto en Cataluña.

El ministro intervino en el Pleno del Senado para defender los proyectos de ley relativos al nuevo cupo vasco para el quinquenio 2017-2021 y a la modificación del Concierto Económico del País Vasco, iniciativas que superaron su paso por el Congreso de los Diputados con el voto a favor de todas las formaciones políticas salvo Ciudadanos y Compromís.

Montoro situó el acuerdo para el cupo vasco en un contexto en el que hay por delante "el mejor horizonte económico de nuestra historia" y es "la razón última" por la que el Gobierno lleva a la Cámara Alta esta norma.

El ministro subrayó que la intención del Ejecutivo era llevar más acuerdos con otras regiones como Baleares o Canarias para su entrada en vigor antes del 1 de enero de 2018, pero se produjo una "complicación" para llegar acuerdos "cuando lo que media es una crisis como la de Cataluña, una de las crisis más graves de la historia de la democracia".

Pero matizó que esta no ha sido un "obstáculo" para el cupo vasco porque se acordó en el verano. Si no hubiera sido así, "seguro que no habría sido posible cerrarlo". En cualquier caso, dijo que "acontecimientos políticos como los que hemos vivido no constituyen el caldo de cultivo precisamente para llegar a acuerdos".

Montoro insistió en que el cupo vasco y el concierto económico "no es un privilegio, es un hecho distinto, singular, de nuestro Estado de las Autonomías", y valoró la actitud negociadora de las partes "prácticamente intachable, demostrando un auténtico interés por llegar a un acuerdo".

No obstante, explicó que el objetivo del Gobierno es revisar la financiación autonómica y hacerlo "sin provocar enfrentamiento entre los españoles" y "sin provocar más agravios" entre territorios.

