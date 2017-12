330 43

Economía.-(Amp.) Báñez dice a separatistas que "hay que ir en la misma dirección" para no truncar la creación de empleo

"La garantía de los pensionistas se escribe con la 'e' de empleo y de España"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, le ha trasladado al senador del grupo parlamentario de Esquerra Republicana Joaquim Ayats que "la garantía de las pensiones se escribe con la 'e' de empleo y de España, porque el empleo es la gran prioridad para el pago de las pensiones", después de este haya afirmado que quedándose Cataluña en España "no estaban aseguradas las pensiones de los catalanes".

"Deberíamos ir todos en la misma dirección, pero su proceso de ruptura, de independencia fallida, ha significado la pérdida de más de 3.000 empresas en Cataluña y ha provocado una subida del paro en octubre y noviembre de 22.000 personas, pero gracias al esfuerzo de los españoles acabaremos el año con más de 600.000 empleos, que son la garantía de las pensiones del futuro", ha subrayado.

Durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Senado, Báñez ha recalcado que nueve de cada diez euros de gasto en pensiones en España se pagan con empleo y que en la actualidad por cada nueva pensión se crean seis empleos, mientras que cuando comenzaron su legislatura por cada nueva pensión había tres empleos menos.

Además, la titular del Ministerio ha hecho hincapié en que el compromiso del Gobierno es "total" con los pensionistas y ha recordado que desde 2012, España tiene "más pensiones, a más pensionistas y más altas que nunca". "El Gobierno tiene compromiso con los pensionistas hoy y siempre", ha añadido.

Por su parte, Ayats ha asegurado que "con la independencia, las pensiones en Cataluña estarán más aseguradas, porque los sueldos son más altos, el paro más bajo y la población está menos envejecida que en el resto de España".

"Seguimos pensando que no han priorizado las pensiones. Esta es la realidad y tranquilidad no tenemos ninguna, ya que subiendo las pensiones solo un 0,25% cuando la inflación es del 1,5%, no se garantiza la capacidad adquisitiva", ha añadido Ayats.

Por otro lado, la ministra ha asegurado que España "no va a dejar nunca de pagar las pensiones", porque es lo que hace un Gobierno responsable.

Además, ha apuntado que el incremento del gasto en pensiones en 2017 es de más de 4.700 millones de euros y ha insistido en que este año va a ser la primera vez que el sistema de Seguridad Social va a tener un saldo "más positivo" en comparación con el del año anterior, es decir, pese a que el déficit va a aumentar, lo va a hacer en menor medida que en 2016. Así, según Báñez, será la primera vez que esto pasa desde la crisis, ya que el incremento del gasto ha sido superior año tras año.

Tras ser preguntada por el senador del grupo parlamentario socialista Francisco Javier Oñate por la evolución económica de las cuentas de la Seguridad Social, Báñez ha apuntado que la situación financiera del sistema es "compatible con el nivel de recuperación que vive hoy España".

"La primera obligación de todos es que en nuestro país haya crecimiento económico y empleo para mantener nuestro sistema público de reparto", ha apostillado Báñez, que también ha subrayado que el Fondo de Reserva se creó para que en épocas de crisis hubiese un fondo para pagar las pensiones de forma puntual cuando fuese necesario.

Además, le ha trasladado a Oñate que la situación del déficit Seguridad Social es una situación "temporal" que se arreglará con empleo y con las medidas que se tengan que tomar para la sostenibilidad "presente y futura" del sistema.



