El PSOE recaba el apoyo del Congreso para suavizar los criterios para el cobro de una pensión no contributiva

12/12/2017 - 19:26

El texto, que se aprobará mañana, insta al Gobierno a facilitar que dos familiares puedan percibir esta prestación aunque compartan residencia

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La mayoría de los grupos parlamentarios del Congreso han avanzado este martes su apoyo a una proposición no de ley del PSOE que insta al Gobierno a que no se considere unidad familiar para el cobro de una pensión no contributiva la convivencia en un centro asistencial o residencia.

El texto se ha debatido este martes, pero se votará mañana y, aunque los socialistas también han recibido críticas, se han garantizado el apoyo del PP, Ciudadanos y Unidos Podemos. En concreto, morados y naranjas han afeado a los socialistas su falta de ambición por no proponer directamente una mejora en las pensiones no contributivas.

La proposición no de ley, defendida por la diputada socialista Esther Peña, aboga por no considerar la convivencia en un centro de asistencia o residencial como unidad familiar para percibir una prestación no contributiva, y así "evitar una interpretación" que, ha criticado, se produce desde que gobierna el PP.

Sin embargo, a pesar del respaldo recabado en la Cámara Baja, los socialistas han recibido distintas críticas.

Desde el PP, su diputada Mar Cotelo ha recordado que el propio Tribunal Supremo abogó por una aplicación "restrictiva" de las normas de unidad familiar en casos de convivencia en estos centros, y que este mismo año la Seguridad Social ha admitido esta convivencia.

368 EUROS NO GARANTIZAN UNA "VIDA DIGNA"

Por parte de Unidos Podemos, la portavoz de En Marea, Yolanda Díaz, ha lamentado que no se abandone el "modelo asistencialista", ha instado a trasladar las propuestas del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y que no se tenga en cuenta la unidad familiar, sino las rentas, salarios y capital mobiliario de cada persona, individualmente.

"Ha llegado la hora de que, para tener acceso, no dependamos de la renta de las familias y seamos independientes", ha aseverado. Tanto Díaz como el diputado de Ciudadanos Saúl Ramírez han criticado que no se proponga una revisión "al alza" de las prestaciones, pues de media suponen 368,90 euros.

"Son cantidades que no pueden aguantar una mínima revisión", ha aseverado el diputado de la formación naranja, que ha instado a reflexionar si estas pensiones, dirigidas a ayudar a personas con necesidades, cumplen sus objetivos. "No podemos pensar que sea una cantidad suficiente para tener una vida digna", ha apostillado.

