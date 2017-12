330 43

Cataluña. montoro: "¿dónde va a fundar puigdemont ese país? ¿entre córcega y sicilia?"

12/12/2017 - 16:55

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, planteó este martes a senadores de ERC y PDECat dónde tiene pensado el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont ubicar el Estado independiente que defiende.

"¿Dónde va a fundar Puigdemont ese país? ¿Entre Córcega y Sicilia? ¿O pasará más allá del Estrecho de Gibraltar e irá camino de nuevos horizontes en el Atlántico?", dijo Montoro a los representantes de las formaciones independentistas, a los que reclamó que "se dejen de quimeras y trabajen" para los ciudadanos.

En el Pleno del Senado, el ministro respondió a sendas preguntas de los parlamentarios de ERC y PDECat Bernat Picornell y Josep Lluís Cleries, respectivamente, que le plantearon cuestiones sobre el impacto del cobro del IVA con carácter retroactivo en subvenciones y sobre el déficit fiscal de Cataluña, aunque el debate derivó también en otras cuestiones.

Montoro quiso dejar claro que en la actualidad la Generalitat de Cataluña está en un marco de "completa legalidad". "Quien está en ilegalidad manifiesta es quien se ha ido a Bruselas; algo tiene que ocultar quien huye clandestinamente atravesando fronteras", señaló.

Cleries denunció que hay un déficit fiscal de 16.000 millones de euros en Cataluña, lo que supone que "45 millones a diario se van y no vuelven". El titular de Hacienda afirmó que esas cifras no las reconoce el Gobierno, y lamentó la "confusión" que se trata de generar con lo que una comunidad paga y recibe. "Los que pagan impuestos son los ciudadanos y las empresas, no los territorios ni las administraciones públicas", defendió.

El ministro destacó la necesidad de "modernizar y actualizar" el sistema de financiación autonómica para que "garantice que todos los ciudadanos acceden en igualdad de oportunidades" a los servicios públicos, con "independencia" de dónde residan.

IVA EN SUBVENCIONES

Mientras, Picornell se quejó de que se vaya en contra de la Ley de Contratos del Sector Público y se exija el IVA a las subvenciones con carácter retroactivo. Montoro respondió que ERC debería, en primer lugar, tener la "responsabilidad de guardar la convivencia entre catalanas y el conjunto de españoles". Además, le planteó "qué les importa el IVA si estaban en otra película de la proclamación de una república imposible".

En todo caso, quiso dejar claro que "nadie está aplicando de manera retroactiva impuestos", y explicó que la Agencia Tributaria "cumple con su deber, que es comprobar las devoluciones que están planteando" entidades de distinta índole relacionadas con subvenciones. El ministro apuntó que lo se exige, cuando se trata de solicitudes de devoluciones que no tienen sentido, es una regularización.

