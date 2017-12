330 43

Santander y los sindicatos suscriben el ERE que supondrá 1.100 salidas en los servicios centrales

12/12/2017 - 14:28

Banco Santander y CCOO, UGT, FITC y STS --representantes del 85,54% de la mesa negociadora-- han suscrito este martes el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la entidad aplicará para integrar sus servicios centrales en España con los de Banco Popular, un proceso que implicará la salida de 1.100 empleados mediante prejubilaciones y bajas incentivadas.

Después de más de un mes de negociaciones, ambas partes han alcanzado un acuerdo después de que el banco cántabro accediese a rebajar en un 30% el número de bajas contempladas en el proceso y mejorase las condiciones económicas del mismo.

El ajuste de empleo supone una reducción del 3,1% en la plantilla conjunta de SANTANDER (SAN.MC )España y Banco Popular, que juntos suman unos 35.000 trabajadores.

En un comunicado conjunto, los sindicatos firmantes han valorado el acuerdo como un marco "equilibrado" que permite que el ajuste en los servicios centrales se haga "de manera no traumática", primando la voluntariedad en las salidas y compensando éstas con recursos suficientes y adecuados.

En concreto, Santander ofrece salidas con el 80% del salario a los empleados que superen los 50 años de edad, así como diversas primas en función de la antigüedad de cada trabajador. Para los menores de 50 años, el banco ofrece 40 días por año con un límite de 24 mensualidades más dos primas en función de los años que lleven trabajando en la entidad.

En este sentido, los sindicatos recuerdan que un expediente de despido colectivo sin la intermediación de la representación legal de los trabajadores tendría un resultado "radicalmente distinto al presente".

"Los sindicatos firmantes del acuerdo, UGT, CCOO, FITC y STS, valoramos el resultado final, a pesar de que no haya podido ser posible el acuerdo del 100% de las organizaciones presentes en la mesa", han agregado.

SANTANDER SUBRAYA "EL ESFUERZO" REALIZADO POR EL BANCO

Por su parte, el consejero delegado de Santander España, Rami Aboukhair, ha subrayado en un comunicado dirigido a la plantilla, al que ha tenido acceso Europa Press, que "el esfuerzo realizado por el banco", sumado a la actitud dialogante y responsable de los sindicatos, han sido factores "fundamentales" para suscribir el acuerdo sin agotar el periodo legal de negociaciones.

"Puedo garantizar que el proceso se está realizando y se realizará de forma ejemplar, con absoluta transparencia y aplicando, en todos los casos, criterios de meritocracia", ha señalado.

El proceso de integración también contempla la recolocación de 575 empleados de los servicios centrales de Popular en otras empresas del Grupo Santander, principalmente en el área de Tecnología, y el acoplamiento de otros 100 trabajadores en la red comercial de ambas entidades. Por su parte, 22 empleados de Santander España serán recolocados en otras empresas del grupo.

De este modo, sumando salidas y recolocaciones, el proceso de integración supondrá una reducción de plantilla del 25%, aproximadamente, en los servicios centrales de Santander y Popular tras la adquisición de esta última a principios de junio al precio simbólico de un euro.

Además, la consultora Lee Hecht Harrison, contratada por Santander en el marco del proceso, se ha comprometido a recolocar al 80% de los trabajadores que salgan de la entidad y deseen seguir trabajando en el plazo de 12 meses, tanto en España como en el extranjero, según el deseo de los interesados.

El periodo de adscripción voluntaria al expediente se abrirá desde este miércoles y los interesados podrán adherirse a él hasta el próximo 31 de enero, mientras que será a partir del 10 de enero, cuando Santander otorgará una respuesta a las solicitudes.

Por el momento, la red comercial de ambas entidades no se ve afectada en el marco del ERE, pues su integración no se prevé hasta el año 2019, por lo que los empleados de la red comercial de Santander y Popular no pueden adherirse al acuerdo.

