Economía/PGE.- El PNV aconseja al Gobierno no precipitarse con los Presupuestos para 2018 y saber "leer los tiempos"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha aconsejado este martes al Gobierno que no se precipite con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y que sepa "leer los tiempos y las posibilidades" que se pudieran abrir con los grupos parlamentarios.

En declaraciones a los periodistas a la entrada de la reunión de la Junta de Portavoces, Esteban ha reiterado que su partido, clave en la aprobación de las cuentas públicas del presente ejercicio, no ha iniciado negociaciones con el Ejecutivo sobre los próximos Presupuestos.

NO HAY NADA DE NADA

"No hay nada de nada", ha dicho, más allá de las charlas informales que el portavoz de los nacionalistas vascos ha mantenido con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en los pasillos del Congreso.

En todo caso, el dirigente jeltzale sí ha desvelado que ha trasladado a Montoro que no presente ahora el proyecto de Presupuestos porque el PNV no va a entrar siquiera en las conversaciones, mucho menos con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

A MAS VELOCIDAD, EL IMPACTO ES MAYOR

A su juicio, el Gobierno "no debería precipitarse" porque "como le quieran dar velocidad, igual resulta que el impacto es mayor". "La fuerza del impacto es masa por velocidad al cuadrado", ha apuntado Esteban, incidiendo en que el Ejecutivo debería saber "leer los tiempos y las posibilidades de unos y otros grupos".

Esteban ha recordado que, al no haber un nuevo proyecto, las cuentas de 2017 se prorrogarán autonomáticamente el 1 de enero. "A partir de ahí si van a presentar o no, no lo sé, y no voy a adelantar acontecimientos", ha apostillado.

