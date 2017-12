El salario mínimo subirá más de un 3% el año que viene

Rajoy y su equipo de gobierno ha decidido que España es para los funcionarios, los politicos, los empresarios y los jubilados. A los demas, que nos den por ahi. No hay trabajo ni una vida digna, pero tampoco se le espera. Hay dias que me apetece levantarme y creer que este pais ha quebrado, se te queda cara de tonto cuando ves lo bien que viven unos y a lo que nos condena al resto. Es evidente, ya lo dijo Marx. La lucha de clases es inevitable y la clase obrera va perdiendo. Podemos han sido creado para esto, para que guardemos silencio, pero yo ya no me callo. Quiero trabajar y tener una vida digna, como cualquier hijo de vecino.