Exsubgobernador del BdE justifica emitir deuda desde Islas Caimán por la necesidad "angustiosa" de colocarla

11/12/2017 - 20:48

El que fuera subgoberandor del Banco de España entre 2006 y 2012, Francisco Javier Aríztegui, ha justificado este lunes en el Congreso que determinadas cajas de ahorro llegaran a emitir preferentes desde las Islas Caimán por un cambio en la normativa, consecuencia de la necesidad "angustiosa" de "colocar deuda y obligaciones del Estado" entre no residentes.

Preguntado ante la comisión que investiga la crisis por el diputado de Unidos Podemos Rafa Mayoral, que le ha preguntado por la razón por la que se permitió actuar desde este domicilio fiscal, Aríztegui ha explicado que el Tesoro tenía el "privilegio" de poder colocar deuda "sin que se hiciese retención a los no residentes".

Esto se debía a que existía una "situación angustiosa" y "se necesitaba colocar deuda y obligaciones del Estado de una manera angustiosa", por lo que se pretendía buscar la demanda de ciudadanos no residentes.

Asimismo, ha encuadrado esta estrategia en el que fuera secretario de Estado de Economía en el primer Gobierno de José María Aznar, y posteriormente presidente de la CNMV Manuel Conthe, y ha dicho que "Hacienda consintió" no aplicar estas retenciones, que no podían hacerse desde España.

"Idearon emitir desde las Islas Caimán para no estar sujetos a retención por los suscriptores no residentes. Esto fue una práctica que duró unos años y luego se reguló y a partir de eso desapareció ese fenómeno", ha explicado.

SOSTIENE QUE NO HABÍA ELUSIÓN FISCAL

Si bien ha argumentado que este "vehículo" se creó desde un país considerado paraíso fiscal para que no existiera retención, ha asegurado que esto "no significó que hubiese la más mínima elusión, ni evasión fiscal o blanqueo de capitales".

Así, ha explicado que la entidad emisora informaba quiénes eran los tenedores de esta deuda al Tesoro "para que informase a las autoridades de control en sus países". "No significa que no se pague, pero no el 15%, 30% o el 40% en el momento del pago. No implica elusión fiscal", ha insistido.

