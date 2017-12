330 43

Economía.- El navarro Mikel Beroiz, elegido presidente de la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios

PAMPLONA, 11 (EUROPA PRESS)

El navarro Mikel Beroiz, empresario e inversor en el sector tecnológico e inmobiliario, socio de Berola Consulting y miembro de la Junta de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Navarra ha sido elegido este pasado sábado como presidente de Yes for Europe, la Confederación Europea de Jóvenes Empresarios.

La European Confederation of Young Entrepreneurs (Yes for Europe) es una organización independiente que tiene por cometido promover el emprendimiento y el espíritu empresarial en Europa y en el extranjero. Fundada en 1988, actualmente representa a más de 50.000 miembros, siendo la asociación de jóvenes empresarios más dinámica de Europa, acogiendo a las asociaciones de jóvenes empresarios de 15 países europeos distintos, entre las que se encuentra la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), dentro de la cual se encuentra AJE Navarra.

Mikel Beroiz, que desde enero de 2016 vicepresidente de Yes for Europe, ha declarado que "es una oportunidad única para ayudar a las jóvenes empresas navarras a la internacionalización en el mercado europeo".

