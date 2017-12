330 43

Paillassot (Orange) ve posible superar el objetivo de conectar 14 millones de hogares con fibra en 2018

11/12/2017 - 17:39

El consejero delegado de Orange España insiste en que los precios de los contenidos de fútbol no son "razonables"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Orange España, Laurente Paillassot, ha destacado que la operadora seguirá "invirtiendo fuertemente" en el desarrollo de infraestructuras en el país y ve posible superar el objetivo de alcanzar los 14 millones de hogares conectados por fibra en 2018.

En declaraciones a los medios, Paillassot ha recordado que la pasada semana el grupo francés de telecomunicaciones anunció su objetivo de alcanzar los 16 millones de hogares pasados por fibra en España en 2020, después de haber adelantado en los últimos años de 2020 a 2018 su plan para llegar a 14 millones de hogares con su red de fibra.

En este sentido, ha defendido que la compañía piensa que tiene un "un potencial de crecimiento muy importante" para llegar con su red a muchos más hogares en España, lo que además le da la posibilidad de ofrecer nuevos servicios.

Paillassot ha incidido en que el 2018 van a intentar conectar "el máximo número de hogares posible", porque para la compañía "cuanto más rápido, mejor". Así, ve posible superar el objetivo de 14 millones de hogares marcados para 2018, porque si las circunstancias los permiten, lo harán.

Asimismo, ha remarcado que la empresa seguirá invirtiendo "fuertemente" el año que viene, especialmente en despliegue de fibra y en cobertura 4G, manteniendo un ratio de capex (inversiones de capital) respecto a los ingresos del 20%.

PRECIOS DEL FÚTBOL

Por otro lado, Paillassot ha vuelto a insistir en que el precio de los contenidos de fútbol en España "no son razonables" porque el cliente no quiere pagar lo que realmente le cuesta a un operador ofrecer este contenido y, por tanto, a la compañía no le salen bien las cuentas.

En este sentido, el consejero delegado de Orange España, que ha recalcado que en su oferta televisiva el cliente puede elegir si quiere fútbol o no, ha mostrado sus preocupación por el actual nivel de precios y ha reclamado un precio "justo" para este contenido.

Respecto a la negociación de los derechos para emitir la Liga de Fútbol durante tres temporadas a partir de la de 2019-2020, ha señalado que de momento no ha comenzado y ha recordado que tienen todo el año 2018 para tomar una decisión y ver cual es el proceso.

PUBLICIDAD