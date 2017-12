La radicalización de Polonia amenaza con 'explotar' dentro de Europa para transformarla

Vaya, yo pensaba que la libertad de culto era una libertad personal que atañe a la libertad del individuo, ... de hecho, la imposición de una determinada creencia o fe, o sea, la asociación de la fe con la nacionalidad por imposición política, por constitución digamos, creo que se me entiende, es lo que se llama integrismo religioso, ... y Europa no es un estado integrista como muchos países musulmanes que también quieren mucho a Dios, sino que es un estado democrático, un estado de derecho. Por otro lado no acabo de ver la relación entre la palabra de Cristo, el cristianismo, y el miedo, el odio y el aislamiento que dan lugar al racismo, la xenofobia, el fascismo (nacionalista totalitario), ... no tengo nada en contra del cristianismo, ni en contra de religión alguna, creo que si la gente fuese verdaderamente religiosa el mundo no sería como es ahora, no pasaría los calamidades que ocurren y la gente no haría disparates como estos de este partido, pero cristo nunca fue escuchado, por eso existe el cristianismo