La radicalización de Polonia amenaza con 'explotar' dentro de Europa para transformarla

En Polonia, vas por la calle, en el tren o a cualquier acto público y ves muchos curas y monjas vestidos con sus hábitos.



Es un país muy católico. No es de extrañar que repudien el ateísmo de la UE o la inmigración masiva de musulmanes que nos traen sus mezquitas y su cultura musulmana.



Ambos son un peligro para nuestra identidad cristiana. Y al decir cristiana no me refiero solo a la Religión sino a nuestra cultura cristiana con la que concicimos desde hace 20 Siglos.