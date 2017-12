Los inversores deben prepararse para el mayor cambio de la política monetaria desde 2006

#2 Madre mia, que tonterias dices, pero si el bitcoin no es ni siquiera tan grande como el ibex35, no es ni la cuarta parte de apple.



Tu sabes el tamaño que tiene el mercado subprime y el que tiene el bitcoin????



El tamaño del bitcoin es ridiculo, aun a 19000$ por bitcoin.



Cuanto indocumentado suelto opinando de lo que no sabe