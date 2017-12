330 43

Aristóbulo de juan cree que a los gobiernos no les interesó "frenar" la burbuja de crédito

11/12/2017 - 12:00

El ex director general del Banco de España Aristóbulo de Juan afirmó este lunes que cree que a los gobiernos no les interesó "frenar" la burbuja de crédito que estuvo en el origen de la última crisis financiera.

Durante su participación en la comisión parlamentaria de investigación creada para analizar la crisis financiera y el rescate a la banca en el Congreso de los Diputados, señaló todos los supervisores del mundo "sabían que había una burbuja" de crédito y en muchos de ellos, como en España, "existían instrumentos para ponerle freno".

Sin embargo, en ningún país se hizo nada para frenar la burbuja, entre otras razones por las posibles "presiones de los propios gobiernos" que pedían a la banca "no me paren la fiesta", ya que la situación estaba generando crecimientos del PIB e importantes ingresos tributarios.

Luego, expuso, no se actuó de manera adecuada cuando estalló la burbuja, para agregar que hubo medidas "no muy acertadas". Así, por ejemplo, lamentó que en España se impulsaran fusiones de cajas con problemas. "Se unieron enfermos con enfermos y no se cambiaron los gestores", agregó.

De Juan también se refirió a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), para apuntar que "es posible que tenga un paquete de activos muy fuerte que tarde en vender".

El ex director general del Banco de España dedicó parte de su intervención a la crisis de Banco Popular y su resolución, para lamentar que "fue un banco excelente" que tras el cambio en la dirección en los años 2000 impulsó un "cambio de estrategia muy clara".

