Los olvidados de la cola del paro: sigue habiendo más de 1,3 millones de desempleados de larga duración

"Solo pongo un ejemplo, si no hubiera SMI y tenéis un familiar que lleva tiempo en paro, y lo ofrecen trabajar a jornada completa por 300 €, ¿os parecería bien?"



Sí. Y si no lo acepta lo expulso de casa. Jetas y caraduras no gracias. Y gracias a eso en mi casa no hay ni una sola basura podemita. Aquí trabajan todos. Empezaron ganando menos de eso. Y por su esfuerzo y valía ahora tienen salarios bastante operativos. Pero desde luego no se dedicaron a llorar que me explotan, que no tengo con qué vivir. Yo no he criado nenazas ni señoritos cortijeros de podemos. Yo he criado hombres con un par de huevos bien puestos que si hay que trabajar por 300 euros no lo dudan, trabajan. Y si es por uno también. Y si es gratis también. Ya tendrán experiencia. Pero escoria vaga podemita aquí ni una.