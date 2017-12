330 43

La cnmv advierte de varios 'chiringuitos financieros' en españa

11/12/2017 - 10:20

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hizo públicas este lunes una serie de advertencias sobre 'chiringuitos financieros' que no cuentan con autorización para operar en España.

En un comunicado, el supervisor indicó que se trata de las entidades 'BT Systems LTD', 'Señales 365', 'Pandorx Ventures LTD', 'CMS Ventures LTD' y 'Safe Side Consulting LTD' en el dominio 'www.cmstrader.com', y 'Baumann and Kraus Enterprises LTD'.

La CNMV explicó que estas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión en España.

11-DIC-17

