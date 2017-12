330 43

Economía.- Los bonos de Santander para compensar a algunos exaccionistas de Popular se entregarán antes del viernes

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Santander entregará antes de este viernes, 15 de diciembre, los bonos de fidelización diseñados para compensar a algunos exaccionistas de Popular por la amortización de sus títulos como consecuencia de la resolución a los clientes que los hayan aceptado.

El plazo de aceptación de los bonos se abrió hace casi tres meses, el 13 de septiembre, y se cerró el pasado jueves, 7 de diciembre, como estaba previsto en su folleto de emisión, en el que la entidad apunta que los bonos se entregarán "no más tarde" de este viernes.

El 15 de diciembre, además, es la fecha de inicio del devengo de la remuneración, lo que implica que desde el próximo viernes hasta el séptimo aniversario de esta fecha se abonará, a trimestres vencidos, una remuneración no acumulativa del 1% aplicado del valor nominal vivo de los bonos en cada periodo de remuneración.

Así, el primer pago se realizará el 15 de marzo del próximo año, dos meses después de que se admitan a negociación los bonos de fidelización, algo que se hará el 15 de enero.

Esta compensación está destinada a clientes minoristas de la entidad que adquirieron acciones de POPULAR (POP.MC )entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016, coincidiendo con la ampliación de capital de 2.500 millones de euros que lanzó el banco entonces presidido por Angel Ron.

Se trata de obligaciones perpetuas emitidas por SANTANDER (SAN.MC )con 100 euros de valor nominal y que se podrán amortizar a partir de los siete años a voluntad del banco, previa autorización del Banco Central Europeo (BCE). Cuando se produzca su amortización, el titular recibirá el 100% del valor nominal del bono de fidelización.

El importe de la oferta asciende a 981 millones de euros, correspondientes a 9,81 millones de bonos de fidelización de 100 euros de valor unitario. En el caso de que no todos los beneficiarios de la oferta hayan acudido a la misma, el importe sobrante se podrá emplear en atender posibles solicitudes de otros clientes, de acuerdo con la entidad.

El último dato de adhesión disponible corresponde al 26 de octubre, cuando la aceptación de los bonos alcanzó el 60% de su volumen, aunque en número de clientes el porcentaje era menor, según explicó consejero delegado de Santander, José Antonio Alvarez, durante la presentación de los resultados del tercer trimestre de la entidad. No obstante, el directivo se mostró confiado en alcanzar "cifras muy atractivas" de adhesión, en línea con las expectativas del banco.

RENUNCIAR A ACCIONES LEGALES

Para acceder a la oferta era necesario renunciar "irrevocable e incondicionalmente" a emprender acciones legales y reclamaciones contra Santander. Si ya se habían iniciado, era necesario terminarlas.

Los bonos se han comercializado a través de las oficinas de Santander, Popular, Banco Pastor, Openbank y Popular Banca Privada, además de las de Popular Portugal en el país vecino.

La entidad también compensará a los clientes que adquirieron obligaciones subordinadas computables como 'Tier 2' de las emisiones del 29 de julio y del 14 de octubre de 2011 y las mantuvieran depositadas en alguna de las redes del Popular en España o de Santander en el momento de la resolución.

Quedaron excluidos de la acción comercial tanto los miembros del consejo de administración de Popular hasta su resolución, como las personas vinculadas a dichos consejeros y los accionistas que, individual o concertadamente, hayan tenido participación significativa declarada en la entidad. También los inversores institucionales.

INSTRUMENTOS COMPLEJOS

Según detalla el propio banco en el folleto de emisión de los bonos, se trata de "instrumentos complejos", por lo que "pueden no ser aptos" para todos los inversores, a pesar de que una de las condiciones necesarias para poder aceptarlos es ser un inversor minorista.

"Los bonos de fidelización podrían absorber pérdidas en caso de inviabilidad de Banco Santander o, precisamente, para evitarla mediante la reducción del principal (incluso hasta cero) o conversión en capital", advierte la entidad en el folleto.

Estos bonos no requieren que los clientes aceptantes sean sometidos a un test de conveniencia, "dadas las características especiales" de este producto, según detalla el folleto. No obstante, los clientes que acepten estos bonos deben ser advertidos previamente de las complejidades del producto, "que las hacen generalmente no convenientes para inversores minoristas".

Para aceptar los bonos es necesario que los clientes firmen una declaración manuscrita en la que afirmen conocer la complejidad del producto, que adquieren "sin recomendación o asesoramiento de ninguna entidad del Grupo Santander", así como haber sido informados de su "posible falta de conveniencia".

