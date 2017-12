Madrid, elegida mejor ciudad para el turismo de reuniones en el 2017

La Asociación Ibérica de Gestores Viajes de Negocio (IBTA) ha elegido a la ciudad de Madrid como el mejor destino para el turismo de reuniones durante el año 2017, dentro de los premios 'Business Travel IBTA'.

Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado, la capital española ha obtenido por segundo año consecutivo el premio en la categoría 'Mejor Destino Mice', que se otorga según los resultados de una encuesta realizada a más de 5.000 profesionales vinculados a la asociación IBTA.

Este premio reconoce a las ciudades que han sido referencia para el turismo de reuniones y que acogen importantes eventos de negocio a nivel nacional e internacional a través de buenas prácticas.

Y es que, Madrid ha sido durante este año la sede de algunos congresos como el EULAR (Annual European Congress of Rheumatology, ESMO (European Congress of Medical Oncology), WATMC (World ATM Congress), EHA (22th. Congress of the European Hematology Association)o el FDI (Annual World Dental Congress 2017).

Las candidaturas a las 15 categorías que componen la edición 2017 de los premios Business Travel IBTA son preseleccionadas por el jurado y posteriormente sometidas a votación abierta. La encuesta está basada en la medición de la satisfacción de los profesionales del sector desde su propia experiencia.

Durante los diez primeros meses del año, Madrid Convention Bureau, un organismo especializado en turismo MICE, ha iniciado 70 candidaturas para congresos internacionales y ha apoyado 12 para grandes eventos corporativos. Además, también ha realizado nueve viajes de familiarización para agencias especializadas y empresas de distintos mercados estratégicos para Madrid.

