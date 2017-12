El 'procés' se enquista sin respuestas para la economía: estas son las propuestas de todos los candidatos

Los constitucionalistas se centran en medidas de choque y revisiones impositivas

Imagen: Dreamstime.

El primer debate de candidatos a la presidencia de la Generalitat, que emitió el jueves por la noche TVE, fue un buen ejemplo de la fuerte tensión y la diferente campaña que han puesto en marcha los diferentes partidos que concurren a las elecciones del 21 de diciembre y que contaban con representación parlamentaria en la anterior legislativa: PP, PSC, C's, Junts per Catalunya, ERC, CUP y Catalunya En Comú-Podem.

Los partidos independentistas centran sus programas en continuar impulsando la ruptura y en su defensa de la libertad de los "presos políticos" y la "agresión" del Estado español. Las medidas concretas para impulsar la recuperación de empresas son escasas y se presentan desde una versión teórica, centrada en la Industria 4.0, como apunta Junts per Catalunya, o del fortalecimiento del tejido empresarial gracias a las exportaciones o a la atracción de inversiones internacionales. Su estrategia electoral se enfoca en buscar una validación a través de las urnas el 21-D de la declaración de independencia. Lo plantean como una "segunda vuelta", sin que ninguno de ellos renuncie a la independencia, aunque evite comprometerse con los tiempos. ERC concreta en su programa que quiere buscar una mayor base social para construir la República; Junts per Catalunya no especifica esa menor velocidad y la CUP reconoce como válida la declaración de ruptura e insta a impulsar el proceso constituyente y a que entre en vigor la Ley de Transitoriedad. Los cupaires han planteado la campaña negándose a investir a ningún candidato que no vaya a seguir adelante con la República y que renuncie a la unilateralidad.

Los partidos constitucionalistas, sin embargo, sí desarrollan programas mucho más completos y específicos; especialmente para tratar de cerrar el procés y paliar los efectos económicos de la ruptura. El PSC y Catalunya en Comù-Podem apuestan por progresar en el autogobierno y por revisar el modelo territorial. Los socialistas recuperan el federalismo y los comuns van algo más allá al plantear un referéndum pactado. En materia económica, son unas elecciones en el que las reformas fiscales pueden ser fundamentales para cerrar pactos de gobierno, al menos entre los partidos no independentistas. C's y el PP son quienes impulsan medidas más liberales y plantean incentivos fiscales para paliar la fuga de empresas y reforzar el tejido empresarial. También apuestan por una reducción del IRPF en los tramos bajos. El PSC y Catalunya en Comú-Podem se acercan más en una revisión de los tramos altos y bajos y también en el impulso de la Hacienda catalana, con el objetivo de que recaude todos los impuestos.

Partido Popular

Modelo Territorial

El Partido Popular señala en su programa que ninguno de sus votos servirá para situar a un político independentista en la Generalitat o para celebrar un referéndum que separe Cataluña de España.

Promoverá la presencia institucional del Estado y los símbolos nacionales en Cataluña. Trasladará organismos públicos a la comunidad autónoma.

Cierre de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, excepto la de Bruselas.

Economía e impuestos

Se compromete a acabar con el déficit. Aplicará medidas de contención del gasto, con menos cargos públicos y supresión de entidades públicas.

Fin de peajes de la Generalitat: no se renovarán concesiones. Se impulsará el Corredor Mediterráneo e infraestructuras como los ferrocarriles.

Plan de choque para incentivar la el tejido empresarial: exención de tasas autonómicas para los nuevos negocios y para autónomos con ingresos inferiores al salaria mínimo.

Retirada de ciertas tasas: bebidas azucaradas, grandes centros comerciales, emisiones radio-tóxicas o activos improductivos.

Reducción de tipos en el IRPF desde los 24.321 a los 12.500 euros. Bonificación de Sucesiones al 99% o de Donaciones para compra de vivienda o creación de un nuevo negocio. Se abarata Transmisiones, y Actos Jurídicos.

Educación y sociedad

Destinará el 6% del Producto Interior Bruto a educación.

Impulsarán un modelo de educativo trilingüe y garantizarán que se cumplan las leyes y las sentencias sobre derechos lingüísticos y educativos.

Mantendrán los conciertos educativos.

Partido Socialista de Catalunya

Modelo territorial

El PSC promoverá una reforma constitucional que avance hacia un estado federal (con referéndum en toda España), que integre las CCAA como entes federados.

Trabajará por el reconocimiento del carácter plurianual del Estado, junto con el reconocimiento de Cataluña como nación.

Ponderará el reconocimiento de las singularidades propias de las naciones históricas, teniendo en cuanta los derechos históricos ya reconocidos por la Constitución y los Estatutos vigentes.

Transfomará el actual Senado en un Senado federal que mejora y amplia el autogobierno catalán.

Promoverá un referéndum en Cataluña sobre un nuevo Estatuto Federal. Así mismo, trabajará en una nueva ley electoral proporcional.

Economía e impuestos

Liderará una nueva Hacienda catalana que asuma la recaudación y gestión de todos los impuestos que se pagan en Cataluña.

Reclamará la condonación de una parte de los 52.000 millones de euros de la deuda catalana.

Subirá el IRPF a las rentas altas y se la bajará a las más bajas.

Elevará el impuesto de Sucesiones a través de una reducción significativa y selectiva de los beneficios fiscales.

Modificará el impuesto de Patrimonio para que se grabe de manera más intensa a los grandes patrimonios.

Educación y sociedad

Facilitará un Plan de Choque de tiempo máximo de espera para garantizar la Sanidad Pública.

Desarrollará un servicio público de educación inclusivo.

Potenciará la igualdad salarial de hombres y mujeres con el apoyo económico y técnico de empresas de más de 30 trabajadores.

Ciudadanos

Modelo territorial

Ciudadanos trabajará para que el procés deje de ser el monotema y por tanto se aborden otras cuestiones relegadas por la cuestión identitaria durante años. Se trata de recuperar la normalidad y la autonomía de los catalanes.

Suprimirá todas las estructuras del Estado catalán e impulsará un pacto para priorizar las políticas sociales.

Liderará la reforma de un modelo de financiación autonómica más justo, que garantice el reparto equitativo de los recursos entre todas las CCAA en función de sus necesidades reales, y que incentive la corresponsabilidad fiscal.

Economía e impuestos

Impulsará un plan de choque para el retorno de las empresas que contenga un programa ambicioso de incentivos fiscales, financieros y administrativos.

Recuperará la seguridad jurídica y simplificará las cartas burocráticas.

C's se compromete con los trabajadores a rebajar los tramos bajos y medios del IRPF hasta equipararlos con la media nacional.

Reducirá el impuesto de Transmisiones Patrimoniales de la Vivienda, estableciendo una escala progresiva.

Creará un complemento salarial para los menores de 30 años para compatibilizar formación y empleo. También se facilitará a los autónomos la contratación de un sustituto durante sus periodos de baja.

Educación y sociedad

Garantizará una educación pública y de calidad, trilingüe y donde no se politice el pensamiento de los niños.

Acabará con la publicidad institucional repartida a dedo para financiar a medios afines.

Junts per Catalunya

Modelo territorial

Continuará construyendo la república catalana, de acuerdo con los "mandatos democráticos" del 27 de septiembre de 2015 y del 1 de octubre.

Restituirá al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Pondrá fin al artículo 155 y a la intervención financiera de la Generalitat.

Exigirá la revocación de las causas pendientes por "motivos políticos".

Refuerzo de la política exterior de Cataluña, ampliando la red de delegaciones para promover "los intereses de Cataluña en el mundo" y participación en los debates globales.

Permanencia en la UE. Trabajar para que sea "leal" a sus principios y valores fundacionales.

Reforma de la Justicia, en su modelo de Estado. El conocimiento del catalán será un requisito indispensable.

Economía e impuestos

Crear un registro de inversión extranjera en Cataluña. Priorizar la atracción de inversiones internacionales que se ajusten a la planificación industrial.

Respaldar la puesta en marcha de proyectos empresariales basados en las tecnologías. Industria 4.0.

Fomento de las iniciativas público-privadas. Fiscalidad "justa", de reducción selectiva de IRPF.

Cotización al RETA según los ingresos, en tres tramos.

Eliminar burocracia y duplicidades en la administración.

Plan territorial de turismo y creación de un 'hub' logístico en base al Corredor Mediterráneo.

Nuevos operadores ferroviarios. Control de aeropuertos y administración aeroportuaria.

Educación y sociedad

Fomento de la vivienda pública en alquiler. Inversión del 2% del PIB en cultura. Centralidad del catalán en la escuela plurilingüe.

Esquerra Republicana de Catalunya

Modelo territorial

Trabajar para "hacer efectivo" el derecho a autodeterminación ejercido el 1-0. Impulsar un gran "diálogo de país" con vocación constituyente, con amplia base social, para llevar adelante la república catalana.

Derogación del artículo 155, restauración del gobierno y del Paralmento catalán, y exigencia de retirada de las acciones penales contra los "presos políticos". Impulsará que la Policía Nacional y la Guardia Civil desplazada por la crisis política abandone Cataluña.

Negociación bilateral con el Estado español e intervención de las autoridades europeas para que Cataluña se independice.

Economía e impuestos

Equilibrio presupuestario, conducido a una reducción del déficit y gestión de la deuda.

Reducción del tipo mínimo del IRPF del 12 al 11 por ciento. Elevar los tipos de la ta sobre las transmisiones patrimoniales para las operaciones inmobiliarias de "mayor valor".

Aunque reconoce que la Generalitat no tiene competencias, propone un tipo único para 'pymes' del 20% y cambios para los autonómos: diferimiento del IRPF los primeros años de actividad o cotización reducida para los que estén por debajo del salario mínimo.

Consolidar la banca pública. Medidas para internacionalizar las empresas y atraer inversiones.

Renta garantizada de ciudadanía. Ordenación del sector turístico.

Educación y sociedad

Creación de un programa de 'Govern' contra la pobreza energética. Invertir un 0,6% del PIB en un plan de vivienda que fomente la vivienda pública.

Construcción de un modelo educativo propio para la república catalana.

CUP

Modelo territorial

Iniciar el proceso constituyente, entrada en vigor de la Ley de Transitoriedad. La CUP da por declarada la república.

Desobediencia y resistencia contra el artículo 155 y recuperación de todas las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional. Independencia unilateral y denuncia internacional de la represión del Estado español. Impulso de otros procesos de autodeterminación contra "el régimen del 78".

Sólo participará en un gobierno que impulse la República. No aplicará medidas autonomistas.

Economía e impuestos

Creación de un banco público e impago de la deuda. Promover una red de entidades públicas "desobedientes" con la deuda.

Toma de control de los sectores estratégicos de la economía, como la energía, las comunicaciones y el transporte. Expropiación de forma inmediata y sin compensación de toda la vivienda vacía de las entidades financieras y grandes inversores.

Recuperación de la titularidad de todos los centros que forman parte del sistema sanitario, el SISCAT.

Fiscalidad: mayor tributación de las rentas de capital. Incremento del impuesto de Sucesiones, Transmisiones y Patrimonio. Reforma del IRPF para que "realmente" sea progresivo. Nuevos tributos ambientales

Renta garantizada de ciudadanía.

Educación y sociedad

No renovación de los conciertos educativos que finalicen entre 2018 y 2020. Crear una nueva Ley de Educación que creará una escuela catalana gratuita

Medidas de control del precio de los alquileres en función de los salarios.

Plan de contratación pública para reducir la precariedad y el paro

Catalunya en Comù

Modelo territorial

Referéndum de independencia pactado con el Estado, pero sin unilateralidad. Impulso de un estado plurinacional que reconozca el derecho a decidir.

Derogación del artículo 155 y exigencia de retirada de las acciones penales contra los "presos políticos".

Alianza de todo el catalanismo para impulsar un nuevo marco constituyente catalán, que cree un nuevo "modelo de país".

Acordar con el Estado otro modelo de representación internacional de Cataluña en Europa o en las Naciones Unidas.

Economía e impuestos

Desarrollo de una Hacienda "propia y solidaria". Cataluña recaudaría todos los impuestos y se establecería una aportación para la redistribución territorial.

Poner fin a los recortes generados por la crisis. Garantizar la renta garantizada de ciudadanía.

Revisiones de tasas: recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones y reformar el impuesto de patrimonio. Igual trato de las rentas de capital y de las del trabajo en el IRPF. Subida de impuestos a rentas altas. Introducir un tipo del 50% para las rentas superiores a los 100.000 euros.

Nueva tasa sobre la vivienda vacía de grandes tenedores o que no alquilen a "precios sociales" (hasta 500 euros al mes) y sobre las plusvalías por la venta de vivienda. IBI progresivo. Crear un impuesto sobre los bienes de lujo. Impulsar una 'tasa Tobin' sobre las operaciones financieras.

Ampliar el IVA superreducido.

Educación y sociedad

Suelo de inversión presupuestaria social. Destinar el 21 por ciento del PIB a protección social con el objetivo de llegar al 28 por ciento y el 6 por ciento del PIB en educación.

PUBLICIDAD